Ivanka s půlkou tváře poslala dojemný vzkaz po operaci: Bolest, slzy i myšlenky na rodinu

Ivanka popsala své probuzení na jednotce intenzivní péče v chicagské nemocnici, budil ji sestřin hlas. „Jsem s tebou Ivuško, společně to zvládneme,“ citovala sestřina slova na facebooku. „Ten její silný stisk ruky, když mě viděla na přístrojích, to je ten pocit, když víš, že jsi milovaná sestra. Jsou to tak silné okamžiky a nejkrásnější pocit, jsem vděčná, že mám takové sestry,“ poděkovala Ivanka.

Slib lékaře: Nedáme tě, zlatíčko

Doplnila, že také nikdy nezapomene na skvělý lékařský tým, který provedl operaci. „Úžasný lékař a profesor anesteziologie věděl, do jakého boje jdeme. Na sále si ještě sundal roušku, aby se na mě usmál a pověděl mi: Neboj se, ode dneška máš dalšího taťku, my tě nedáme, zlatíčko naše. Jeho stisk ruky byl jako od rodičů,“ popsala poslední momenty před procedurou.

Ivanka se také zmínila o příšerných bolestech, které prožívá. „Jen my kraciofaciální bojovníci víme, že ty velké bolesti jsou vážně příšerné. Dnes jsem udělala velký pokrok, třikrát jsem přešla nemocniční chodbu, i když s pláčem, ale přešla,“ pochlubila se v příspěvku. „Pacient nesmí zůstat ležet navzdory tomu, jaké má bolesti,“ dodala.



Ivanka bez půlky tváře se probudila po operaci. „Je to největší bojovnice,“ říká její sestra

Z nemocničního okna vyhlíží Ivanka na své milované Chicago. „Moje první slova v duchu patřila mým rodičům, protože vím, že by nikdy nedopustili, aby se mi něco stalo, a navždy budou v tomhle boji se mnou,“ pokračovala zotavující se Ivanka.

Ivanka Danišová se po operaci zotavuje v USA. | reprofoto/facebook/ivankadanišová

Ivanka má před sebou náročné dny

„Velmi děkuji za všechny vzkazy, přání a pozdravy, velice si vážím každého z nich,“ poděkovala všem, kteří jí přejí brzké uzdravení. „Čeká mě dalších 20 náročných dnů v USA, bude se řídit všemi pokyny lékařů, aby se mi transplantovaný autoimplantát dobře ujal do TMJ a abych mohla znovu mluvit,“ slíbila prostřednictvím příspěvku.

„Boj začal 14. 6. a já věřím, že dalších 8 měsíců budu mít mnoho energie, abychom to společnými silami zvládli,“ dodala na závěr své zprávy Ivanka. Mladá Slovenka trpí vzácným syndromem, kvůli kterému se jí nevyvinula pravá strana tváře.