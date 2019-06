Ivanka bez půlky tváře se probudila po operaci. „Je to největší bojovnice,“ říká její sestra

Ivanka Danišová (32), které se na operaci tváře skládali také Češi a mezi nimi i čtenáři Blesku, se poprvé po náročné operaci probudila. Oči zatím otevřela jen na malou chvíli. V emotivním vzkazu to napsala její sestra Monika, která je Ivankou v nemocnici v americkém Chicagu. „Od samého začátku vím, že je to ta největší a nejúžasnější bojovnice – naše malá sestřička,“ uvedla na instagramovém účtu.

Od pátku Ivanka leží na jednotce intenzivní péče. Prodělala náročnou operaci, ze které se musí zotavit, a dosud byla v umělém spánku. V neděli večer se ale na instagramu objevila zpráva od její sestry Moniky - Ivanka se probudila. „Až jsem měla v očích slzy, protože ta bezmoc byla strašně velká … když vidíte svoji sestřičku na všech těch přístrojích … celé noci jsem u ní proseděla a věřila, že to spolu DÁME,“ uvedla Monika v emotivním vzkazu.

Ivance lékaři operovali pravou stranu tváře, která se kvůli vzácnému syndromu nevyvinula. „Má velmi velké bolesti a podávají jí intravenózně velmi silné léky,“ popsala stav mladé ženy její sestra. Podle ní lékaři z obličeje sundali obvazy, aby rány mohly dýchat. Na vnitřní straně tváře se objevily otoky. Dobrá zpráva je, že lékaři mohli pacientku odpojit od dýchacích přístrojů. „Od samého začátku vím, že je to ta největší a nejúžasnější bojovnice – naše malá sestřička, moje a Januškina. Milujeme ji nejvíc na světě,“ vyznala se Michaela.

Ivanka Danišová se sestrou Monikou po operaci v USA | instagram Ivanky Danišové

Mladou ženu teď čeká těžkých 14 dní, během nichž se bude učit znovu mluvit a jíst. Podle druhé zprávy od Moniky, ale má to nejdůležitější - chuť k životu i podporu blízkých. „Pouštěla jsem Ivke dneska její oblíbenou písničku od Darinky Rollins - Arabela. Je to písnička, která Ivanku doprovází od samého začátku jejího boje v USA,“ napsala sestra.

Aby se Ivanka mohla podrobit operaci ve Spojených státech, kterou zdravotní pojišťovna neproplácí, musela v krátké době sehnat částku 3,8 milionu korun. Díky neuvěřitelné vlně solidarity, do které se zapojili i čtenáři Blesku, se to podařilo. Kvůli hojícím se ranám zatím Ivanka nemůže mluvit, ale Monika pocity vyjádřila za ni: „Chci vám z celého srdce poděkovat, že jste s námi. Jak se Ivuška probudila, vyřídila jsem jí všechny vaše vzkazy a ten její pohled v očích byl neuvěřitelně vděčný.“

Za sbírkou na operaci v USA stojí Kateřina Etrychová, mladá žena, která se postarala o to, aby osud Ivanky Danišové nebyl lidem lhostejný. „Je to báječný pocit. Všechno proběhlo, jak mělo, a teď ještě aby to tak dál i pokračovalo. Ivanku čeká náročná rekonvalescence a někdy z kraje podzimu ještě operace v Japonsku,“ popsala své pocity pro Blesk Zprávy. Zároveň připomněla, že na další zákrok se podařilo vybrat peníze už dříve s pomocí Nadačního fondu pomoci Karla Janečka, takže aspoň v tomto ohledu má Ivanka o problém méně.

Video Ivana Danišová popisuje své vzácné onemocnění - Andrea ulagová, Jan Jedlička

Když se Ivana (30) narodila jako jedna ze trojčat-holčiček (Ivana, Monika, Jana), lékaři rodičům sdělili, že se nedožije jednoho roku. Na svět totiž přišla se vzácným syndromem, kvůli kterému se jí nevyvinula pravá strana tváře. Z křehké dívky ale vyrostla velká bojovnice, která musela ustát šikanu ve škole, problémy se srdcem, léčbu leukemie i ztrátu milovaných rodičů v době, kdy se chystala na náročnou operaci v USA. Nyní ji čeká poslední zákrok v Japonsku.