Ivance se skládalo na novou tvář nejen celé Česko, včetně čtenářů Blesk Zpráv, ale také Slovensko, některé země EU a pomoc dorazila i z USA.

Cestu do Japonska zpočátku komplikovaly zprávy o tajfunu Hagibis, naštěstí Ivančin let zrušen nebyl. Se svými sestrami letěla do Osaky i s přestupy 53 hodin. Následně absolvovala několik lékařských konzílií a sezení, jedno trvalo čtyři hodiny a bylo Ivance tlumočeno do angličtiny. Nakonec po sérii předoperačních vyšetřeních lékaři stanovili datum operace na pondělí 21. října.

Ivančiny sestry informovaly, že statečná dívka už má za sebou šestihodinovou operaci. „Je to jedna z nejtěžších kraniofaciálních operací s mimořádně komplikovanou operační technikou a japonskou precizností,“ napsaly Janka a Monika na sociální sítě.

Zároveň dodaly, že Ivanka zakusila dva dny plné těžkých bolestí. Po klíčové operaci čekají Ivanku navíc náročné dva týdny pooperační rekonvalescence.

Pravá strana tváře se Ivance nevyvinula

Ivanka se narodila se vzácným syndromem, kvůli kterému se jí nevyvinula pravá strana tváře. Statečná dívka ze Slovenska podstoupila řadu chirurgických zákroků obličeje a hlavy v zahraničí, během nich jí lékaři voperovali umělé kostní implantáty.

V únoru tohoto roku jí pomohli i čtenáři Blesk Zpráv, kteří jí přispěli právě na operaci v Japonsku. Ta se ale musela odložit, protože Ivančin stav se zkomplikoval. Musela proto sehnat další necelé čtyři miliony korun na další operaci v USA. Operace se zdařila, ale jak Ivanka naznačila na svém instagramu, boj o její zdraví ještě nekončí.

„Díky vám všem mohu podstoupit tuto náročnou operaci,“ vzkázala Ivanka všem, kteří jí pomohli.