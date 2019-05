Patrik ukázal mozek uvnitř hlavy. Při operaci nádoru ho museli probudit

Patrik měl nádor blízko řečového centra, operaci mozku mu proto museli lékaři udělat za plného vědomí. A jakkoli úmrtnost na nádory mozku klesá, stále se v medicíně objevuje strašák – multiformní glioblastom. I po jeho odstranění mají lidé jen malé šance dožít se více jak dvou dalších let. Lékaři ale mají dobrou zprávu, do Česka putuje speciální přístroj, který dokáže operovat pomocí gama záření, mohl by tak nejen snížit rizika operací, ale pomáhat i v léčbě.

Počet nádorových onemocnění mozku a míchy narůstá. Objevují se pacienti se zhoubnými nádory, ale i s těmi nezhoubnými, se kterými často stráví celý život, jelikož jsou neoperovatelné. Diagnózu gliomu, nádoru, který prorůstá mozkovou tkání a může být smrtelný, si vyslechl i Patrik. V úterý se tak dostal „pod kudlu“ a nádor mu z blízkosti řečového centra lékaři odstranili - i za pozornosti médií.

Právě proto, že byl nebezpečný výrůstek v blízkosti centra řeči, musel být Patrik plně při vědomí. „Řeč prostě nemůžeme monitorovat na přístrojích, takže když se operuje něco u řečového centra, tak pacienta uspíme, uděláme díru a pak ho probudíme. Následně se s ním baví psycholožka, která musí předem vědět, co má rád,“ vysvětluje Blesk Zprávám důvod plného vědomí při operaci Vladimír Beneš, přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Patrik se do kamer i na přítomnou psycholožku usmívá, do kamer dokázal i zamávat | Blesk:KAREL KOPÁČ

Pacienti si tak mohou předem „naordinovat“, co se bude během operace dít. Není výjimkou, že se hraje na flétnu, kytaru nebo že je řeč o filmech. Psycholožka se pacienta doptává, zkouší, jestli není zasažena řeč a lékaři tak postupují správně. Stejně tak zkouší motoriku pacienta. Během samotné operace ho tak prosí, aby třeba zamával, zaťal ruku v pěst anebo opakoval, jak se jmenuje.

Léčba řezáním bez krve

Operace za plného vědomí ale nejsou takovou raritou, jak řekl přednosta Beneš. „Ono to zní atraktivně, ale vždycky se to tak dělalo, můj táta to nedělal jinak, uspávat se začalo až v 60. letech. Ve chvíli, kdy začneme řezat pod kůrou, hlouběji, potřebujeme vědět a mapovat, jestli nezačne být pacient neadekvátní,“ dodává přednosta. Operace už navíc nejsou tak rizikové, jako byly dříve.

Samotný chirurgický zákrok je nejčastější, nejpohodlnější, nejrychlejší a jak řekl s vtipem i Beneš, dokonce nejhezčí. Moderní medicína ale nabízí novou, silně neinvazivní metodu – gama nůž. Právě Ústřední vojenská nemocnice, kde byl Patrik operován, očekává začátkem roku 2020 přístroj, který dokáže operovat pouze pomocí paprsků.

CyberKnife - neboli gama nůž by mohl neinvazivně pomoci s léčbou a operacemi nejen mozkových nádorů | Archiv Ústřední vojenská nemocnice

„Jde o aplikaci vysoké dávky záření do malých objemů s využitím přesné lokalizace cílového objemu bez přímé vizuální kontroly a s prudkým poklesem dávky do okolí. Člověk prostě přijde, my ho ozáříme a on odejde,“ vysvětluje zákrok přednosta Kliniky radiační onkologie LF MU Pavel Šlampa. Doplňuje, že je tato radioterapeutická metoda vhodná pro všechny pacienty.

Život s nádorem? Občas není zbytí

Pacient tak leží a gama paprsky mu pomalu zmenšují a odstraňují nádor. Musí se ale počítat i s typem nádoru a jeho umístněním. „Na rozdíl od operace trvá několik týdnů až více měsíců, než je nekrotizovaná léze po ozáření reparativními procesy odstraněna či fibrotizována. Léčebný efekt tedy není okamžitý, ale zpravidla se dostaví za dva a více měsíců,“ podotýká Šlampa.

Jsou ale místa, kam se ani nejzkušenější chirurg a paprsky nedostanou, protože by to mohlo výrazně uškodit pacientovi. Některé nádory jsou totiž prorostlé s důležitými centry v mozku a jejich odstranění by mohlo způsobit nevratné potíže.

„Jsou lidé, kteří prostě s nádorem spokojeně žijí. Nezhoubné nádory navíc po léčbě často už dál nerostou a nezpůsobují další potíže,“ míní Beneš a dokazuje svá tvrzení rezonancemi mozku jednoho z pacientů, který má doživotně nádor v centru zraku, kde i musí zůstat.

Gioblastom zabiják

Nejzhoubnějším a nejagresivnějším nádorem je podle odborníků gioblaskom. „Američani měli 30 tisíc pacientů, do deseti let bylo na živu jen 1 %. Většina z lidí zemřela dva roky poté, co jim byl nádor diagnostikován,“ uvádí smutné statistiky přednosta Beneš.

Nádor se totiž neustále vrací i po operaci a často se pak nezadržitelně rozšiřuje do dalších center. Pacienti jsou neustále monitorováni a nádor se snaží mít lékaři pod kontrolou, přesto je mortalita na gioblastom neúměrně vysoká a oprávněně tak tento kus rakoviny děsí i moderní lékaře.

Počet nádorů mozku a míchy stále stoupá | Archiv Ústřední vojenská nemocnice

A jak poznám, jestli mi náhodou v mozku či míše nebují nádor? Odborníci uvádí nejčastější příznaky: