„Nový kámoš se ujal!“ Ivanka s půlkou tváře skáče štěstím po náročné operaci

Statečná Slovenka Ivanka Danišová (32), která má za sebou náročnou kraniofaciální operaci, se podělila o radost z rekonvalescence v americkém Chicagu. Na svém instagramu promluvila o úspěšnosti zákroku i o pocitech „nepopsatelného štěstí“, které prožívá. Má za sebou nejdůležitější lékařskou konzultaci, tým specialistů potvrdil, že autotransplantát, který jí voperovali do tváře, se ujal. „Dokázali jsme to. Je to zázrak a já jsem nekutečně vděčná,“ uvedla. Zákrok nebyl náročný jen fyzicky a psychicky, ale také finančně, přispívali na něj také Češi včetně celebrit a čtenářů Blesku.