Mirce dali Češi miliony na novou tvář. Ke svému uzdravení udělala první krok

Mirce bylo pouhých 14 let, když jí objevili vysoce agresivní typ nádoru mezi čelistí a okem. Lékaři už připravovali rodiče na to, že jejich dcera zemře. Nakonec dívku ale zachránil náročný zákrok. Přišla při něm ovšem o polovinu horní čelisti, zuby i lícní kost a očnici jí nahradila titanová mřížka. Ta před pěti lety začala pronikat tkání ven.

Jedinou nadějí byla operace v zahraničí. Předtím ale Mirka i její rodina sváděla boj s českou pojišťovnou, která odmítla zákrok proplatit. Odborníci totiž tvrdili, že operaci tváře jsou schopni provést lékaři i v Česku. S tím ale Mirka nesouhlasila.

„Tvář mám jen jednu“

„Bude to znít hloupě, ale… Čeští lékaři by se o mě i rádi postarali. Jenže je tu problém, že nemají s tímto zákrokem dostatek zkušeností. Nechci snižovat jejich snahu to vyzkoušet, ale bohužel tvář mám jen jednu,“ řekla tehdy Mirka Blesk Zprávám s tím, že měli doktoři navíc naprosto odlišné názory na to, jak by měla operace probíhat.

Kolegové z práce tedy Mirce založili transparentní účet a doufali, že se najdou lidé, kteří na operaci přispějí. To, co se stalo, předčilo jejich nejdivočejší odhady. Češi poslali mladé ženě pět milionů korun během jediného měsíce.

Mirka už delší dobu byla v kontaktu s českým lékařem, který celý život působil na specializovaném pracovišti v anglickém Liverpoolu. Minulý týden už mladá žena odcestovala na první konzultaci.

První konzultace v Británii

„V Británii je hlavně obrovská výhoda to, že pan doktor Pospíšil v dané nemocnici dříve sám pracoval a také je kraniofaciální chirurg, takže problematice naprosto rozumí, ač je již nějaký ten pátek v důchodu. Vedoucí liverpoolského týmu je jeho někdejší žák, tedy spolu projednávali možnosti tak, aby pro mě byly co nejpříznivější,“ uvedla Mirka.

„V tomto směru tak musím říci, že lepší výchozí pozici jako pacientka bych na jiném místě hledala velmi těžko a přeci jen je to jistý ‚faktor‘, který přispívá k mému ‚klidu‘ – vím, že lékaři jsou TOP a mám v zádech specialistu, který mi je ochoten všechny postupy vysvětlit a odborně s druhou stranou vyjednat,“ uvedla Mirka ke své první návštěvě s tím, že na minimálně ještě jednu konzultaci odletí.

S chrupem Mirce pomáhá Šmucler. Zadarmo

Podmínkou pro sestavení přesného operačního plánu bylo kromě vyšetření CT a MRI také pořízení přesných zubních otisků. Této fáze se ujala česká specializovaná klinika Asklepion, která se zahraničními odborníky spolupracuje. Lékaři pracují na otiscích Mirčiných zubů, které expresně poputují do Británie už tento týden. Ženě byl zatím odstraněn jeden zub, ale to je pouhý začátek.

„Naším úkolem je řešit problémy s chrupem a posléze ho rekonstruovat ať už proteticky, nebo za pomoci zubních implantátů, což vzhledem k okolnostem nebude vůbec jednoduché a vyžaduje to atypická řešení. Klinice v Liverpoolu chystáme sérii modelů, aby operace proběhla co nejrychleji a snížily se náklady. Cokoli může být vykonáno v Česku, se snažíme udělat,“ řekl Blesk Zprávám Roman Šmucler z kliniky Asklepion a dodal: „Snažíme se bez peněz ze sbírky obejít. Pracujeme zadarmo.“

Mirka je zatím na začátku své dlouhé cesty k uzdravení. I když se před pár měsíci jevila její situace bezvýchodně, nyní udělala malý, přesto významný krůček k uzdravení.