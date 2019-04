Marek (12) vrací úder alopecii parukou z pravých vlasů. Jiní si tetují obočí

Pro dvanáctilého kluka to není typický dárek k narozeninám, ale Marek z něj měl velkou radost. Dostal paruku z pravých vlasů. Marek se tak může beze strachu připojit do kolektivu navzdory alopecii, která mu od dětství komplikuje život. Zákeřná porucha, kterou odhadem trpí přes 10 tisíc Čechů, může člověka připravit o vlasy, obočí i ochlupení. Původ nemoci stále není jasný a v boji s ní nezbývá, než se zakrýt. Markovi se zakrytím holé hlavy pomohla nadace Pramen pomoci. Podle zakladatelky projektu se lidé s alopecií ale často uzavřou do sebe a stydí se paruku nosit.