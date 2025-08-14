Návrhářka luxusního prádla: Smrt na jachtě!
Náhlá smrt talentované módní návrhářky z Irska otřásla USA. Marthu Nolanovou našli mrtvou na jedné z jachet v luxusním jachtařském klubu. Policisté nevyloučili možnost, že se na její smrti někdo podílel. Prošla si rozvodem a už randila s novým mužem. V textilním odvětví se věnovala návrhům luxusních plavek.
Krásku našli mrtvou 5. srpna na jachtě pojmenované Ripple na Long Islandu v New Yorku. Svědci se zakladatelku značky East x East na místě pokoušeli resuscitovat, jejich snaha byla ale bohužel marná. Oficiální příčina úmrtí zatím nebyla stanovena. Podezření padá na předávkování drogami. Jak ale napsal deník Daily Mail, není vyloučeno ani to, že se na její smrti podílel někdo jiný.
Znepokojivá scéna
Svědci popsali, že se na jachtě dělo něco podivného. Na molu viděli rozrušeného nahého muže. „Pomozte mi!“ křičel v zoufalství. Strážci zákona zatím nepotvrdili jeho totožnost a není jasné, zda jde o partnera, majitele lodi nebo někoho zcela jiného.
Žaloba a rozvod
Martha se v dubnu rozvedla s manželem Samem Ryanem. Krátce poté už měla randit s jiným mužem. Kromě rozvodu čelila i jiné krizi. V roce 2022 čelila ona a její obchodní partner žalobě kvůli obvinění ze zpronevěry.
Tryskáče a helikoptéry
Martha byla známá opulentním životem. Užívala si tryskáče i helikoptéry. Ve videích na TikToku se ale prezentovala jako „žena v domácnosti“ nebo v prostém životním prostředí. Rodina uvažuje o najmutí soukromého vyšetřovatele, protože policie prý pracuje velmi pomalu.
