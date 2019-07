Táta od rodiny z hecu snědl gekona: David 10 dní umíral v agonii!

Australan David Dowell, který by minulý týden oslavil 35 let, musel být loni 3. prosince v agonii transportován do nemocnice ve městě Brisbane. Stalo se tak dva dny poté, co měli s kamarády osudnou oslavu. Jeho přítelkyně Allira si myslela, že má gastroenteritidu, nebo obrovskou kocovinu. „Když přijeli, doktoři jej nechtěli přijmout. Řekli, že má jen gastroenteritidu. Ale jeden z nich řekl, že ho přijmout musí, že to není jen gastroenteritida,“ popsala Davidova sestra Hannah pro deník The Brisbane Times.

Další den mu diagnostikovali salmonelu. Tato zákeřná nemoc způsobená bakterií, která se přenáší jídlem, běžně u pacientů způsobuje, že několik dní trpí průjmy, žaludečnímu křečemi a horečkami. Ale Davidův stav byl ještě mnohem horší. Zvracel zelenou žluč, měl černou moč a žaludek měl nafouklý, že vypadal jako v šestém měsíci těhotenství. Plíce se mu začaly plnit tekutinou prosakující z žaludku.

Den poté, co jej přijali do nemocnice, se Allira dozvěděla od jeho přátel, že si jsou jistí, že jej viděli, jak na party snědl gekona. Doktoři jí potvrdili, že to mohla být příčina jeho stavu. „Ale nejsou žádné důkazy, protože někteří říkali, že ho viděli a jiní zase, že ne,“ pověděla Davidova partnerka, s níž byl 15 let. „Byla to sázka, takže ho třeba zamýšlel sníst, ale pak ho zahodil. Nevíme, jestli ho skutečně snědl, nezmínil se o tom,“ dodala Allira.

Hannah pověděla médiím, že David trpěl naprostou agonií. Se svou matkou prosily lékaře, aby vykonali operaci. Varlata měl prý nateklá jako grepy a prosakovala z nich nějaká tekutina. Doktoři říkali, že je to normální, že to je tekutina z žaludeční dutiny.

Dne 11. prosince, necelé dva týdny poté, co údajně ještěrku snědl, David zemřel v průběhu operace. Podle slov jeho rodiny prý jeho tělo v podstatě prohnilo zevnitř ven. Hannah a její rodina se nyní dožadují odpovědí, především těch, které se týkají rozhodnutí lékařů. Prý se o situaci příliš nestarali.

„Jeho smrt byla pro nás obrovský šok. Nikdy by nás nenapadlo, že se tohle stane. Byl to skvělý člověk, ten nejlepší, jakého jsem kdy potkala. Byl to nejlepší táta našich dětí. Nechci, aby si ho takto pamatovaly,“ uzavřela zdrcená partnerka.