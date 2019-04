Zdravotnice Katka (†25) zemřela po banální operaci: „Dárek k výročí dostala do rakve,“ svěřil se zdrcený přítel Filip

Na začátku dubna v nemocnici v Trnavě nečekaně zemřela studentka Katarína (†25), kterou do zařízení převezli s obrovskými bolestmi břicha. Dříve tam pracovala jako dobrovolnice, která pečovala o nemocné děti. Rodiče za smrtí své dcery vidí špatný přístup ze strany nemocnice. K případu se nyní vyjádřil i Katčin přítel Filip (33).

Začátkem března převezli do nemocnice v Trnavě pohlednou studentku Katarínu (†25), která trpěla bolestmi břicha. Lékaři jí diagnostikovali zánět slepého střeva a žena podstoupila operaci. Přesto po třech týdnech zemřela.

Rodiče z její smrti viní nemocnici, kde předtím jejich dcera pracovala jako dobrovolnice a pečovala o nemocné děti. Její přítel Filip (33) se nyní svěřil portálu Pluska.sk se svým vztahem k dívce a popsal první i poslední okamžiky jejich společného života.

Byla plná ochoty pomáhat lidem

„Bylo to v roce 2017 při letní grilovačce. Upoutala mě svým krásným úsměvem. Byla tak pozitivní, že si to umí představit jen málokdo, protože v současnosti se tato vlastnost jednoduše nenosí,“ řekl Filip, podle nějž to byla láska na první pohled.

„Očarovala mě nejen povahou, postojem k životu, ale hlavně pozitivní energií a ochotou pomáhat lidem. Nikdy jsem neviděl, že by byla negativně naladěna,“ dodal. Dojatě líčil, že až do doby, kdy si začala stěžovat na bolesti břicha, prožívali spolu jen krásné chvíle.

Stačilo málo a mohla tu být s námi

„Stále nechápu, jak mohl ukázkový případ slepého střeva skončit Katčinou smrtí. A to i přesto, že si stěžovala, že se necítí dobře, že jí je na zvracení a moří ji dusivý kašel. Personál jako by všechno ignoroval. Jsme přesvědčeni, že stačilo provést CT vyšetření dříve a Katka mohla žít,“ svěřil se zdrcený Filip. Nemocnice podle něj CT vyšetření provedla až na naléhání rodičů. Při něm vyšlo najevo, že studentka má oboustranný zápal plic.

Katarínu nejprve převezli na JIPku, později na ARO kvůli otravě krve. Střídavě ji uváděli do umělého spánku a následně probouzeli. „Od neděle 24. do čtvrtka 28. března byla probuzená. Já jsem v té době byl na služební cestě ve Skotsku. Za Katkou chodil dědeček, matka, sestra a kamarádky,“ vylíčil nelehkou dobu zdrcený přítel.

Dárek dostala až do rakve

„Ve čtvrtek 28. března jsem se vrátil domů a protože jsem byl celý den na nohou, chystal jsem se spát. V tom mi zavolala Dagmar (maminka Katky, pozn. red.), že Katka umírá,“ popsal Filip. Mladou ženu postihla mozková smrt a nikdo ze zdravotníků prý nedovedl vysvětlit, proč.

Filip prý neprodleně spěchal za svou láskou do nemocnice. „Přístroje ji udržovaly při životě ještě několik dní. Prvního dubna jsem viděl, že už je to opravdu velmi špatné, tak jsem se s Katkou rozloučil. Na zpáteční cestě mi Dagmar zavolala, že Katka zemřela. Vrátil jsem se. Řekl jsem Katce, že ji miluji a nikdy na ni nezapomenu. Ještě jsem dodal, že se nahoře jednou určitě potkáme,“ vylíčil zdrceně mladý muž.

„Koupil jsem Katce prsten na druhé výročí naší lásky. Nakonec jsem jí ho dal do rakve,“ svěřil se Filip. Také dodal, že měli s Katarínou mnoho plánů ohledně společné budoucnosti. Řešili společný život a plánovali dovolenou na Bali. To vše je ale nyní minulost.