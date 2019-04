Tři mrtví po nehodě! Manželé Jana (†23), Marek (†23) a švagr čelní srážku nepřežili

K tragické nehodě došlo z pátku na sobotu krátce po půlnoci v anglickém městě Peterborough. Údajně zdrogovaný řidič se při nájezdu na dálnici dostal do protisměru a naboural do protijedoucího auta, v němž seděli tři Slováci. Všichni tři na místě zemřeli. Řidiče druhého vozu převezli v kritickém stavu do nemocnice, kde bojuje o život. Je podezřelý ze zabití a z bezohledné jízdy pod vlivem omamných látek.