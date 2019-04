Šel na česnek, a domů se nevrátil. Rozstříleného Jozefa (†77) našli v milovaném lese

Podle slov nejbližších se Jozef (†77) vypravoval do lesa často. Byl to jeho život. „Chodíval tam každý den. Ve čtvrtek nebo v pátek ráno jsem ho potkala, jak si chystá motorku. Znovu měl namířeno do lesa,“ vypověděla zdrcená sousedka slovenskému webu Pluska.sk. Podle všech z jeho okolí se jednalo o milionového člověka, dobráka, který by neublížil ani mouše.

V současné chvíli není jasné, co přesně se v zalesněné oblasti Levočského údolí stalo. Pan Jozef to tam ale měl rád. Z jeho domu to na místo neměl daleko. Žil v bytě na Jilemnického ulici ve Spišské Nové Vsi se svojí manželkou. Společně vychovali tři syny. „Vůbec nevíme, co se stalo. Nechceme o tom mluvit, je to pro nás velice těžké,“ řekl stroze Plusce jeden z nich.

Podle informací slovenských médií se Jozef vypravil do lesa pro medvědí česnek. Když se dlouho nevracel, jeho žena kontaktovala policii. Kriminalisté po muži pátrali od Velkého pátku. V rámci rozsáhlé akce pak nehybné tělo důchodce nalezli v neděli večer. „Na těle nebohého, po kterém bylo vyhlášeno pátrání, byla zjištěna vícenásobná střelná poranění,“ napsala na svém facebooku policie. Podle některých zdrojů měl v sobě Jozef sedm ran. Policie ale prozatím zůstává skoupá na slovo.

„V současné době jsou prováděny procesní úkony a intenzivní operativní opatření za účelem objasnění skutku. Vzhledem k závažnosti případu v této fázi vyšetřování nelze z taktických důvodů poskytnout bližší informace," řekla policejní mluvčí Jana Ligdayová.

