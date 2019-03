Božena (†95) zemřela v domově důchodců: Na sanitku čekala 2,5 hodiny!

Ministerstvo vnitra a kancelář veřejného ochránce práv se zabývají stížností na postup zdravotní sestry z litoměřického domova důchodců na Dómském pahorku. Tu podala vnučka Boženy J. (†95), která na začátku ledna utrpěla mrtvici, sestra jí ale údajně zavolala sanitku až po dvou a půl hodinách. Přes to, že ji o to vnučka seniorky opakovaně žádala. Důchodkyně týden po incidentu zemřela v nemocnici. Vedení domova seniorů pochybení odmítá. Na případ upozornil Český rozhlas Radiožurnál.

Boženě J. se přitížilo 7. ledna u snídaně. Když si zdravotní sestra Monika U. všimla, že má seniorka potíže s polykáním, odvedla ji na pokoj a vytočila číslo ošetřujícího lékaře. Marně. Sestra se pak dovolala alespoň vnučce důchodkyně.

Té se po chvíli podařilo s lékařem spojit a dostala od něj doporučení, aby pro její babičku přijela sanitka. Tuto informaci vnučka Michaela zdravotní sestře sdělila krátce před devátou hodinou. Sestra ale lékařovo doporučení odmítla s tím, že nejde o nic vážného. Michaela se proto do domova důchodců vydala.

Stav Boženy J. vnučku vyděsil. „Babičku jsem našla v opravdu vážném stavu, ležící v posteli. Nevnímala, nekomunikovala, jen těžce dýchala, nemohla mluvit, chroptěla. Na první pohled mně bylo jako laikovi jasné, že se jedná o mrtvici,“ sdělila vnučka Michaela Radiožurnálu.

Michaela žádala zdravotní sestru, aby zavolala záchranku, zdravotní sestra se ji prý ale snažila přesvědčit, že „je zbytečné otravovat a že to bude zápal plic“. Monika U. sanitku přeci jen nakonec přivolala, když se během dopoledne zdravotní stav důchodkyně znatelně zhoršil.

Ve čtvrt na jedenáct seniorce ochabla ruka a záchranku sestra zavolala v 10:36, píše server iRozhlas.cz. Při převozu do nemocnice pak Boženě J. ochrnula celá půlka těla. „Po týdnu v nemocnici zemřela. Měla diagnózu od záchranáře, že se jednalo o mrtvičku,“ řekla Radiožurnálu vnučka Michaela. Její laická diagnóza se tak ukázala jako přesná.

„Tu situaci jsem se snažila řešit, jak nejlíp jsem mohla, paní nejevila žádné známky toho, že by to pro tu mozkovou mrtvici svědčilo,“ sdělila sestra Monika U. Radiožurnálu.

Podle ředitelky domova důchodců Karolíny Wankovské dotyčná zdravotní sestra nepochybila. Stejný závěr učinila i zdravotní komise složená pouze z lidí, kteří buď v domově důchodců pracují, nebo s ním spolupracují.

„To byl vývoj situace, nemyslím si, že to bylo pochybení. Zdravotní sestra byla dostatečně kompetentní na to, aby mohla vyhodnotit situaci. V tu chvíli ji vyhodnotila tak, že se nejedná o ohrožení zdraví klienta. Zdravotní stav tomu musí nasvědčovat, to nejde jen tak zavolat sanitku,“ sdělila Českému rozhlasu ředitelka domova.

Vnučka Boženy J. kvůli jednání sestry Moniky U. podala stížnost, případem se na její podnět bude zabývat kancelář veřejného ochránce práv a Ministerstvo vnitra. Michaela prý nežádá odškodnění, hlavně chce docílit toho, aby se něco podobného už neopakovalo.