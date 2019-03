Fenka zavřená v exekutorem zapečetěném bytě nepřežila: Majitel ze smrti viní úředníka

Minulý týden zažil pan Václav z Březové na Benešovsku pořádný šok. Když se vracel domů z návštěvy u příbuzných, objevil na dveřích pečetní pásku od exekutora. Důvodem byl 13tisícový dluh. Exekutor neponechal nic náhodě a pro jistotu invalidovi zalepil i klíčovou dírku.

V bytě, který úředník navštívil, se však nacházeli dva psi a invalidní důchodce si zoufal. „Měl jsem tam dva pejsky, tak jsem si říkal, jestli to mám otevřít násilím… Nevěděl jsem, co mám dělat,“ sdělil dlužník televizi Nova. Vstup do bytu měl zakázaný, ale copak si tam bez něj pejskové počnou? Dva dny se snažil celou záležitost řešit s úřady, ale marně. Nakonec tedy do bytu vtrhl bez povolení, protože už mohlo jít pejskům o život.

Exekutor zapečetil byt se dvěma psy! Zvířata mohla zemřít kvůli 13 tisícům

„Bál jsem se, že mi Rony a Sára zemřou hladem a žízní. Tak jsem se byl zeptat na policii, kde mi řekli, že mohu byt otevřít a psy opatřit. Ale nepřejte si vidět, jak byt vypadal, když se dva psi nedostali takovou dobu ven,“ řekl majitel v rozhovoru pro server iDnes.

Po šťastném shledání však přišla smutná dohra. Třináctiletá fenka Sára teď pošla. „Probrečel jsem celou noc. Sára byla jako moje dítě, měl jsem ji třináct let, byli jsme na sebe zvyklí,“ vypověděl truchlící invalida. Ze smrti milovaného pejska viní právě neomaleného exekutora a jeho hulvátský postup, který způsobil zvířatům nesnesitelný stres.

„Nikdo mne nepřesvědčí, že to tak není. Kdyby se to nestalo, možná tady mohl pes být,“ řekl rezolutně pan Václav a označil exekučního úředníka za nelidu. Doběla ho exekutor rozpálil ještě dalším naprosto nesmyslným krokem, když nechal exekuční papír i u vstupu do domu jeho přítelkyně, která ovšem nic nedluží.

Ke smutnému případu už se vyjádřila i exekutorská komora, podle níž byl postup úředníka velmi nestandardní. „Pokud soudní exekutor provede úkon v bytě majitele a jsou tam živí psi, měl by přiměřeným způsobem vyrozumět majitele bytu,“ sdělil člen prezidia Exekutorské komory České republiky Martin Tunkl.

„Proč nedal vědět? Kdyby nalepil plombu na televizi, počítač nebo na lednici, tak to pochopím. Ale přelepit zámek, když tam byla zvířata?“ ptá se invalidova přítelkyně Marcela. Panu Václavovi teď nezbývá nic než oči pro pláč. Dluh, který podle jeho slov není nijak velký, bude splácet, ale život jeho milované Sáry už nic nevrátí.