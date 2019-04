Jakubovi se dluh za popelnice vyšplhal na 12 tisíc. Kudy vede cesta do exekuce?

Stačí pár ignorovaných obálek nebo několik měsíců těžké životní situace a za dveřmi najednou stojí exekutor. Podobně to měl i Jakub (26), který zapomněl odhlásit popelnice – po jednom roce bylo z 1500 korun 12 tisíc. Na neúměrné stoupání dluhu si stěžují hlavně ti lidé, kteří mají jen relativně nízké pohledávky. Trnem v oku je pro ně odměna exekutora, která činí minimálně 2 000 korun, a také úroky z prodlení. Blesk Zprávy zjišťovaly, jaká je vlastně cestička dluhu a na co by si měl dát povinný – tedy dlužník, pozor.

V České republice je asi 4,5 milionů exekucí, z toho je dost tzv. bagatelních dluhů. Jedná se o dlužné částky, které nepřesáhnou 10 tisíc korun, a spory, které u odvolávacího soudu nedosáhnou na částku 50 tisíc.

Právě minidluhy do 10 tisíc se mohou zdát největším zdrojem peněz pro exekutory, soudy a advokáty. „Odměna exekutora ale závisí na vymoženém plnění, logicky tedy největší odměny plynou z velkých exekucí,“ argumentuje mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová.

Jedním z bagatelních dluhů měl na krku i student Jakub. „Odstěhoval jsem se do Prahy kvůli studiu. Zapomněl jsem ale odhlásit popelnice a z 1 500 korun, které bych zaplatil, se za rok stalo 12 tisíc korun,“ svěřil se Blesk Zprávám Jakub (26). Problémem bylo i nezměněné trvalé bydliště, výzvy mu totiž chodily do staré schránky.

Bohužel i ten nejmenší dluh může růst závratnou rychlostí, pokud jej povinný – tedy dlužník, nezaplatí včas nebo se o něj nezajímá. Jakub tak nezaplatil rok za popelnici. Postupně se kvůli navyšovaní celkové částky v důsledku již přirostlých úroků vyšplhal dluh na 12 tisíc.

Blesk Zprávy zjišťovaly, jak je to s růstem dluhu na odměnách. „Exekutor není odměňováván podle počtu odeslaných dopisů. Základem pro výpočet jeho odměny je výše vymoženého plnění pro věřitele,“ tvrdí Desatová. Dluh ale roste i na odměnách advokáta věřitele, jeho odměna může činit na bagatelním dluhu i 6 tisíc + s částkou za DPH.

Jakubův příklad, pokud by uhradil do 30 dnů od doručení Výzvy

Dluh - 1 500 Kč

Náklady (soudní poplatek, právní zastoupení, vč. DPH) - 4 000 Kč

Náklady oprávněného v exekučním řízení - 400 Kč

Náklady exekuce (odměna, paušál hotových výdajů) - 3 750 Kč

Daň - 871 Kč

Celkem - 10 521 Kč

Jakubův příklad, jelikož neuhradil do 30 dnů

Dluh - 1 500 Kč

Náklady - 4 000 Kč

Náklady oprávněného - 4 000 Kč

Náklady exekuce - 5 500 Kč

Daň - 1 995 Kč

Když vyřadíme lidi, kteří o svém dluhu netušili, jsou i lidé, kteří o svém dluhu ví, ale řeší jej podle expertů tou nejhorší cestou - pokusem o promlčení. „Řada lidí mylně spoléhá na promlčecí lhůtu, ta je obecně tříletá a počíná běžet okamžikem, kdy nastala poprvé povinnost hradit dluh. Pokud se ale podá žaloba předtím, než je pohledávka promlčená, a soud vydá povinnost plnit, začne nová desetiletá promlčecí lhůta,“ informuje prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil.

Účtuje se obsílka, cesta vlakem i odměna

Blesk Zprávy zjišťovaly, jak vlastně takový dluh naskakuje. Kromě toho, že se může dluh zvyšovat o úroky z prodlení s každou odeslanou výzvou, mají svoji roli také tři faktory – odměna advokáta a peníze za soudní poplatek, náklady a odměny pro exekutora a samozřejmě DPH.

Vezmeme-li právě v úvahu bagatelní dlužnou částku do 10 tisíc korun, tak i z takové částky se objeví pod hlavičkou „určeno pro exekutora“ částka dosahující i 5 779 korun. „Odměna za provedení exekuce (vymáhá-li se dluh do výše 3 milionu Kč) činí 15 % z vymožené částky, nejméně je to však 2 tisíce,“ upozorňuje Plášil.

Exekutor si tak vždy odnese alespoň své dva tisíce, pokud dlužník nezaplatí dlužnou částku do 15 dní od první „pohlednice“, v tom případě je odměna „pouze“ 1500 Kč.

Řada lidí zveřejňuje obrázky či fotografie ze „řádění“ exekutorů u nich doma. Jedna z respondentek poslala fotografii polepeného autíčka, údajně se jednalo o samolepku z nábytku, kterou někdo musel přelepit | Archiv samoživitelky

Zbytek z úhrad za exekutora činí paušální náhrada hotových výdajů ve výši 3,5 tisíce korun. „Slouží například na cestovní výlohy, poštovné či na náklady za odborná vyjádření. Pokud však exekutor bude muset zabavit i movitý majetek a zabavené věci prodat v dražbě, náklady se mohou zvýšit a částka tzv. hotových výdajů, jak se paušální náklady nazývají, se může zvýšit na více než 3,5 tisíce,“ míní Plášil. Pokud ale stihne dlužník uhradit dluh do 30 dnů, sníží se tento paušál o polovinu.

Dlužno ale dodat, že exekutor z nákladů a odměny hradí veškeré náklady na provoz exekutorského úřadu, personální zajištění úřadu, technické zajištění chodu úřadu i veškeré přidružené vybavení jako kamery, automobily i DPH.

DPH je rovněž odstrašující položkou pro dlužníka. V případě našich fiktivních dlužných 10 tisíc by DPH narostlo na téměř 829,50 Kč za náklady exekuce. Pokud se tak s dlužnou částkou dostaneme do exekučního řízení, nejen že je započítáno 21 % k odměně advokáta už při soudním vymáhání pohledávky, ale rovněž dalších 21 % a odměna v exekučním řízení. Za chvíli se tak můžeme dostat na až 31 000 Kč.

Expert: řešte dluh s věřitelem

Exekutoři jsou často obětí veřejnosti, řada dlužníků je vidí jako zlého a neurvalého člověka. Ti se brání, že nejenže za jejich dluhy nemohou, ale kolikrát vymáhají u lidí, kteří si rovněž neberou servítky a je potřeba si tak udržet tvrdší jednání. „Lidé si stěžovali na moje vykonavatele, tak jsem šla obcházet dlužníky sama. Jeden na mě dokonce vyběhl s mačetou,“ svěřila se již dříve Blesk Zprávám exekutorka Jitka Wolfová, která patří mezi jednu z asi 150 exekutorů v ČR.

Exekutor navíc přichází na scénu až ve chvíli, kdy člověk neplatí své dluhy a poté, co co o tom rozhodne soud, který pověří exekutora provedením exekuce,„Přeneseně brání ty lidi, kteří své závazky dodržují. Pokud někdo poruší zákon a pojede například na černo a následně i po několika výzvách pokutu nezaplatí, není divu, že se dostane do exekučního řízení,“ bránil profesi Vladimír Plášil.

Varuje rovněž před podvodnými a parazitujícími společnostmi, které mohou sice nabízet výhodný úvěr, ale ve smlouvě budou mít nesmyslnou dozorčí doložku nebo směšně velké pokuty při nedodržení termínu splátky.

Exekutoři a vykonavatelé v akci: Vyklízení žižkovské Kliniky, 10. 1. 2019 | Martin Přibyl

Expert následně radí, aby se lidé o svém dluhu co nejvíce dozvěděli. „Samozřejmě se může stát, že se člověk dostane do situace, kdy na úhradu dlužné částky prostě a jednoduše nemá. Je například nemocen nebo přijde o práci. V takovém případě je nejlepší spojit se co nejrychleji s věřitelem a pokusit se s ním danou situaci řešit, navrhnout mu nějaké splátky nebo se pokusit dohodnout na odkladu platby,“ uvedl.

Může se také stát, že je exekuce neoprávněná nebo se jeví podvodná. V každé řádné upomínce by měla být informace, komu dlužíte, za co a v neposlední řadě kolik. „V případě nejasností ihned kontaktujte věřitele, kterému dlužíte, v opačném případě urychleně zaplaťte. Pečlivě si také uchovejte doklad o tom, že jste zaplatili,“ dodává na závěr.