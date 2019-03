Zadlužené děti i „mafie exekutorů“. Ve Sněmovně to na akci Valachové vřelo

Diskusi o exekucích svolala tento týden do Sněmovny exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). A kromě odborníků, advokátů a exekutorů sem pozvala i samotné dlužníky. Ti se opřeli do členů Exekutorské komory, zmínili údajně nespravedlivé řízení. Na přetřes přišla i citlivá témata jako dluhy dětí. „Funguje tu exekuční mafie,“ vztekal se jeden z dlužníků. Jiní mávali papíry a domáhali se spravedlnosti podle svého gusta.

Valachová zastává teď pozici místopředsedkyně podvýboru pro oddlužení a do nové role se „položila“. Na pondělním semináři měla ambici spojit svět dlužníků a svět věřitelů. V úvodu diskuse naznačila, že chce společnými silami s odborníky zamávat s dluhovou pastí.

Debata se rychle stočila na téma neoprávněných exekucí, dozorčích doložek i zaměstnanců s vizitkou „dlužník“. A řeč byla i o dětských dlužnících. „V současnosti je v České republice vedeno 6000 exekucí na děti pod 18 let, tito mladí lidé pak vstupují do života s dluhem okolo 200 tisíc,“ vypočetla Valachová.

Zmínka o dětech vyvolala bouřlivou reakci. „Nechápu, jak jim to můžete udělat. I já jsem se párkrát v mládí projel na černo. Děti nemají právnický přehled, nevědí, že můžou mít průšvih, když dopis od exekutora schovají. Vychováváte stát dlužníků,“ bouřil se advokát Vladimír Koula, který se s dětskými exekucemi setkává denně. „Vím o dětech, co mají půlmilionovou exekuci,“ dodal.

Šéf exekutorů: Nabízíme bezplatné poradenství

Vlna kritiky z řad dlužníků se snesla především na přítomné členy Exekutorské komory, mířila i na jejího šéfa Vladimíra Plášila. „Slibujete tisíc věcí, a přitom zkontaktovat exekutora trvá několik měsíců. Měl jsem protiprávní exekuci a psal jsem dokonce vám osobně. Mám tu i důkaz. Mám ještě dodávat, jestli jste se ozval?“ volal jeden z dlužníků a narážel na údajnou neschopnost poskytovat poradenství a na neschopnost exekutorů reagovat včas svým dlužníkům.

Plášil argumentoval, že bezplatné poradenství nabízí nejen Exekutorská komora, ale spousty dalších organizací včetně okresních soudů. Odezva na sebe nenechala dlouho čekat. „Každý den pracuji s lidmi, nikdo z nich moc netuší, co mohou dělat. Bojí se jít za zaměstnavatelem kvůli ostudě, komoře volat nechtějí, protože je to bez výsledku. To samé ministerstvo. Neví, co mohou dělat, kam se obrátit se stížnost,“ uvedla Denisa Rohanová ze Sdružení povinných.

„Nemáme šanci nic zjistit. Nemáme šanci zaplatit si advokáta a ani splatit dluh. Spočítala jsem si, že bych musela žít 333 let, abych vše splatila. Když si zavoláte o radu, zvedne vám to nějaký hňup, co vůbec netuší jak vám poradit,“ bouřila se jedna dlužnice a zároveň poradkyně, která se „chlubila“ 1500 kontakty na dlužníky. Její příspěvek do diskuse vyvolal i potlesk.

Dlužnice rovněž poznamenala, že jedné ženě stoupl dluh ze 40 000 na 200 tisíc. „Tohle je normální exekutorská mafie. Hlavně že stížnosti na advokáty, soudy a exekutory se zametou pod koberec,“ dodala žena.

Černá práce dlužníků

Předmětem diskuse byla také šedá ekonomická zóna dlužníků. Řada z nich totiž pracuje raději na černo, než aby jim exekutor peníze navíc sebral. „Potřebujeme motivovat lidi, aby svůj dluh chtěli splácet. Oni by pracovali, kdyby jim pak z toho něco zůstalo. S Valachovou jsme probírali, že by bylo možné nastavit systém strhávání z výplat tak, že by 70 procent zůstalo povinnému a 30 % by šlo na dluh,“ uvedla Rohanová ze sdružení povinných.

Rohanová uvedla i to, že zaměstnavatelům dluhy spíše nevadí. Nejenže potřebují každou ruku, ale také ví, že dlužník je vděčným pracantem. Navíc se z oficiální práce strhávají pojištění pro stát a peníze tak jdou do prospěšného oběhu. „Rádi bychom, aby si každý zaměstnavatel udělal i dluhové poradenství, jinak se lidé nemají šanci dozvědět, co mohou dělat dál,“ dodala Rohanová.