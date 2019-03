Dluh z knihovny narostl samoživitelce na 25 tisíc. Exekutoři zabavili i hračky, tvrdí Jana

Samoživitelce, která si nepřála zveřejnit jméno, a pro potřeby článku jí tak budeme říkat Jana, se nedávno zhroutil svět. I to málo, co má, jí zabavili exekutoři. „Vím, že si za to můžu sama, ale synovi polepili i autíčko na hraní,“ postěžovala si pro Blesk Zprávy žena. Podle Exekutorské komory ale není něco takového možné, dětské hračky jsou totiž na seznamu nezabavitelných věcí hned vedle pračky, snubního prstenu nebo domácího mazlíčka. Nešťastná žena si dluhy „nasekala“ poté, co odešla z dětského domova. Jedním z nich je i dluh v knihovně, který ze 700 korun narostl na 25 tisíc.