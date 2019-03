Loni přibylo půl milionu exekucí, zadlužených Čechů je ale méně. S mapu je problém

Češi se pomalými krůčky dostávají z dluhových pastí. Za posledních osm let klesl počet nově zřízených exekucí, ať už třeba kvůli starým pokutám, neplacení alimentů nebo kvůli neplacení zdravotního pojištění, o 50 %. Od loňské roku jde o pokles o 106 445 řízení. Nových dopisů ve schránkách se pak objevilo 505 120.

Za pokles mohou podle exekutorů legislativní změny, například změna zákona o spotřebitelském úvěru, změna advokátního tarifu nebo možnost spojování exekucí od roku 2013. Nepopiratelný podíl má podle viceprezidenta komory Jana Mlynarčíka i ekonomická konjunktura posledních let.

„Očekáváme, že trend klesajícího počtu nových exekucí i celkového počtu exekucí bude v tomto roce pokračovat. Hlavními faktory jsou vysoká míra zaměstnanosti i nová pravidla pro oddlužení, která začnou být účinná v tomto roce,“ uvedl Mlynarčík.

Celkové číslo exekucí ale Exekutorská komora neuvedla. „Nemáme ještě všechny údaje, některé exekuce jsou například pozastavené vůlí soudního exekutora, také potřebujeme vyřadit exekuce, které jsou nyní v procesu oddlužení,“ vysvětlil prezident EK Vladimír Plášil.

Sedí mapa exekucí?

Před rokem se přitom komora vytasila s číslem 4,5 milionu exekučních řízení již v lednu, na základě toho vznikla i tzv. mapa exekucí. „Bojujeme s tím a data bychom měli mít hotová za měsíc,“ dodal Mlynarčík. Podle něj měla k loňské mapě řada obcí námitky, počet exekucí totiž často přesahoval celkový počet lidí v obci, což je ovšem způsobené tím, že dlužníci mívají více než jednu exekuci.

„Komora ta čísla nechce dávat na odiv, dokud nebudou vědět, jak na tom přesně jsou. Není to v jejich zájmu, aby lidé viděli, kolik lidí se dostalo do insolvence a podobně,“ zkritizoval postup Blesk Zprávám Tomáš Pospíšil ze společnosti Exekutor má smůlu.

Podle předběžných odhadů, jak uvedla Exekutorská komora, klesne absolutní číslo dlužníků o 93 000 na asi 770 000. To je ale podle Radka Hábla, který loni mapu exekucí zpracovával, nereálné. „Znamenalo by to, že se exekucí zbaví i tací dlužníci, kteří mají více než jednu exekuci, a to je myslím nemožné,“ řekl Hábl.

Řada dlužníků má totiž na triku více než jednu exekuci, v průměru to vychází na šest exekucí na osobu. Částky mnohdy nepřesahují 10 tisíc korun. „Pokuty od dopravních podniků jsou skvělým příkladem. Často má dlužník pět exekucí na pět pokut, nechápu proč to nesloučí do jedné,“ dodal Pospíšil.