Brigáda? Ne, dohoda!
Brigáda z právního a daňového hlediska vlastně neexistuje. Lidé můžou pracovat buď na dohodu o provedení práce (DPP), nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Obě ale mají svá omezení. Na DPP je možné odpracovat maximálně 300 hodin v kalendářním roce a na DPČ maximálně polovinu běžné pracovní doby, obvykle 20 hodin týdně.
Nezaměstnané může dohoda vyřadit z evidence
Neoznámení brigády může způsobit problémy lidem v evidenci úřadu práce. Nahlášení přivýdělku je totiž jednou z povinností nezaměstnaných. Největší problémy je můžou potkat u dohody o provedení práce (DPP). Pokud chtějí být v evidenci úřadu práce, musí všechny DPP včas ukončit.
Podle zákona totiž s touto dohodou vůbec nemůžou být v evidenci. Řešením není ani mlčení. Pokud tuto dohodu nenahlásí před registrací, ale zjistí se až v průběhu, hrozí vyřazení z evidence.
Oznámení dohody je povinné
Povinně oznámit možný přivýdělek úřadu práce je nutné jak v případě dohody o provedení práce (DPP), tak na dohody o pracovní činnosti (DPČ). Důsledy p ky se liší podle typu dohody:
➤ DPČ – měsíční výdělek je omezený. „Nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy – tedy pro rok 2025 částku 10 400 Kč,“ uvádí Kateřina Pavlíková, mluvčí Úřadu práce ČR, a dodává, že v tomto případě zůstávají uchazeči v evidenci úřadu práce a mají hrazené zdravotní pojištění, avšak nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti.
➤ DPP – není možné zůstat v evidenci, ani dostávat podporu. Nezaměstnaný musí ještě před uzavřením DPP svou evidenci u úřadu práce ukončit na vlastní žádost. Po skončení DPP pak může o zařazení do evidence znovu požádat. „Doporučujeme všem, aby si před evidencí na úřadu práce zkontrolovali všechny platné smlouvy, aby neřešili zbytečné komplikace,“ radí mluvčí.
Hrozí vážné problémy
Vyřazení z evidence přináší nezaměstnaným řadu problémů. Musí si za sebe platit zdravotní pojištění a můžou zapomenout na dávky v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení). Za dobu vyřazení pak musí vrátit vyplacenou podporu v nezaměstnanosti, pokud na ni měli nárok. Omezí se jim i přístup k rekvalifi - kacím apod.
Rada: Změnu hlaste včas
Brigádu (tedy DPČ) je nutné nejpozději v den nástupu nahlásit na pobočce úřadu práce. Na výši měsíčního výdělku nebo odměny přitom nezáleží. „Zároveň je povinné pravidelně úřadu dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny,“ říká mluvčí Pavlíková. V případě více brigád se výdělky sčítají. Dohromady ale nesmí být vyšší než 10 400 Kč.
Kdy a koho pracovitost připraví o výhody
Problémy můžou čekat pracovité studenty, kteří skončili studium, a než si rozmyslí, co dál, přes léto si přivydělávají brigádou. „Jenže při splnění určitých podmínek můžou přijít o status studenta, což především znamená, že si musí uhradit minimální výši zdravotního pojištění za daný měsíc,“ upozorňuje Michal Harásek z Tymbe.
„Studentům, kteří letos skončili střední školu, případně vyšší odbornou školu a podepsali DPP či DPČ pokrývající oba letní měsíce (tzn. od 1. 7. do 31. 8.), studentský status nekončí s posledním srpnovým dnem, nýbrž skončil už 30. 6.,“ upozorňuje Harásek.
Stejný problém se týká i absolventů vysokých škol. „Studujícímu náleží status studenta do konce měsíce, jenž následuje po měsíci, v němž bylo studium úspěšně ukončeno.“
Kdy zanikne »prázdninový« status
»Prázdninový« studentský status podle Michala Haráska zaniká při současném splnění tří podmínek: 1. Student po ukončení školy ve studiu nepokračuje (např. po střední nenastupuje na VŠ). 2. Má po celý kalendářní měsíc uzavřen pracovní poměr, DPP nebo DPČ. 3. Jeho odměna dosáhne takové částky, že za něj zaměstnavatel odvede zdravotní pojištění (u DPP letos 11 500 Kč, u DPČ 4500 Kč hrubého).
Studenti a zdravotní pojištění
Na nejčastější otázky odpovídá Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné votní pojišťovny.
Jak má postupovat student, který se bojí dluhu na zdravotním pojištění?
„Ukončení studia střední či vysoké školy má povinnost nahlásit ze zákona škola na základě výzvy VZP ČR jakožto správci centrálního registru pojištěnců. Povinnost nahlásit ukončení studia však mají zároveň i samotní studenti, proto je vhodné si ověřit, zda škola informaci pojišťovně skutečně předala. Student by si tak měl informaci ověřit přímo u své pojišťovny.“
Může se stát, že se bývalý student dozví o dluhu až z návrhu na exekuci?
„V případě, že pojišťovna VZP ČR neví, kdo je za pojištěnce plátcem pojistného, nebo pokud pojištěnec dluží na pojistném, je několikrát informován o aktuálním stavu, případném vyměřování a následném předávání dluhů k dalšímu vymáhání. Kontaktování probíhá pomocí datové schránky, e-mailu či SMS, pokud jsou dluhy vyměřeny a vymáhány, pak chodí informace datovou schránkou, případně poštou do vlastních rukou na uvedenou adresu pojištěnce. Z tohoto důvodu je důležité mít u VZP ČR nahlášeny aktuální kontaktní údaje.“
Jak vysoké je minimální zdravotní pojištění, které je nutné platit?
„Pokud pojištěnec nespadá do žádné státní kategorie, není zaměstnaný ani nepodniká, pak musí být evidován jako osoba bez zdanitelných příjmů. Měsíční pojistné pro tuto kategorii je v roce 2025 stanoveno na 2808 Kč.“
Nebezpečí brigády bez smlouvy
Řešením, jak se vyhnout problémům, není ani práce bez smlouvy. „Brigáda bez smlouvy je z právního hlediska jízda bez bezpečnostního pásu – může to chvíli vypadat v pohodě, ale když dojde na problém, dopadne to špatně,“ říká JUDr. Ondřej Preuss z www.dostupnyadvokat.cz.
Pokud brigádník nastoupí bez písemné pracovní smlouvy, typicky bez dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ), riskuje hned několik věcí.
● Problém s odměnou, bez smlouvy se složitě prokazuje, že brigádník pro zaměstnavatele opravdu pracoval, a hlavně jaká měla být odměna apod.
● Ztráta nároků na zákonné výhody. „Brigádník bez smlouvy může částečně či úplně ztrácet nárok např. na proplacení nemocenské, náhradu škody při pracovním úrazu nebo na dovolenou,“ vypočítává.
● Nepřiměřené pracovní podmínky. „Zaměstnavatel vás může nutit dělat přesčasy, které neproplatí, nebo vám přidělit práci, na kterou nemáte kvalifi kaci – a pokud se něco stane, odpovědnost může padnout na vás, pokud neprokážete, že tam byla jasná dohoda,“ dodává.
Rada: Bez papíru nepracujte
„Vždy trvejte na písemné smlouvě a na tom, aby v ní bylo jasně uvedeno, co budete dělat, za kolik a kdy dostanete zaplaceno. Ten papír není byrokratická zbytečnost – je to vaše pojistka,“ zdůrazňuje JUDr. Preuss.
