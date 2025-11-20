Katastrofický pokus na ZŠ v Hradci: Dvě zraněné děti a jeden dospělý
Ve čtvrtek odpooledne došlo během školní aktivity na základce v Hradci Králové k popáleninám během chemického pokusu. Zranění utrpěli dva nezletilí a jeden dospělý. Jedno z dětí museli záchranáři letecky přepravit na popáleninovou kliniku v Praze, druhé převezli do královéhradecké fakultní nemocnice. Na místě zasahují všechny složky IZS.
Policie nebezpečný incident vyšetřuje, podrobnosti však zatím nejsou jasné. „Na místě zasahují všechny složky IZS. Policie momentálně provádí ohledání místa a výslechy přítomných svědků,“ upřesnila Blesku mluvčí policie Karolína Macháčková. „Věc budeme prověřovat pro možné spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti," dodala.
K nehodě mělo dojít během odpolední zájmové aktivity v prostorách základní školy Comenius. Popáleniny utrpěli tři lidé, z toho dvě děti. „Dospělou osobu záchranáři ošetřili a ponechali na místě,“ řekla Blesku mluvčí královéhradeckých záchranářů Lucie Hanušová. „Z nezletilých pacientů byl jeden letecky transportován na Kliniku popáleninové medicíny v Praze a druhý pozemně do Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ dodala.
