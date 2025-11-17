Výbuch železniční tratě na východě Polska: Sabotáž, řekl premiér Tusk
Železniční trať mezi Varšavou a Lublinem na východě Polska zničil výbuch, uvedl v premiér Donald Tusk. Podle něj se jedná o akt sabotáže. Polská prokuratura zahájila vyšetřování sabotážních a teroristických činů proti železnici, spáchaných pro cizí rozvědky. Již v neděli Tusk k incidentu uvedl, že nikdo nebyl zraněn.
„Bohužel se potvrdily nejhorší předpoklady. Na trase Varšava-Lublin (vesnice Mika) došlo k aktu diverze. Exploze výbušného zařízení zničila železniční trať,“ napsal Tusk na X s tím, že další poškození téže trati bylo zaznamenáno také blíže k Lublinu. „Na místě pracují služby a prokuratura,“ dodal.
O incidentu na polské železnici informoval šéf polské vlády poprvé v neděli večer s tím, že vyšetřovatelé nevylučují možnou sabotáž. Také tehdy uvedl, že nikdo nebyl zraněn. Terčem výbuchu se podle premiéra měl stát vlak z Varšavy do Demblinu. „Naštěstí nedošlo k tragédii, ale situace je velmi vážná,“ dodal.
Trať se používá k přepravě zbraní pro Ukrajinu, která se čtvrtým rokem s pomocí Západu brání agresi Ruska. Tusk slíbil, že Polsko dopadne pachatele bez ohledu na to, kdo za útokem stál. Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uvedl, že armáda hlídá 120 kilometrů této trati, která vede k ukrajinským hranicím a po které podle ministerstva infrastruktury denně projede 115 vlaků
Polsko v minulosti prohlásilo, že jeho úloha logistického centra pro dodávky zbraní a další pomoci Ruskem napadené Ukrajině z něj činí terč možných sabotáží. V říjnu Varšava uvedla, že v Polsku a Rumunsku bylo zadrželo osm osob podezřelých z plánování sabotáže ve prospěch Ruska. Moskva opakovaně popřela, že by v Polsku prováděla diverzní akce.
Deník Gazeta Wyborcza označil útok na trať Varšava-Lublin za „novou kvalitu v ruské diverzi proti Polsku“. Nebýt pozorného strojvedoucího, který si poškození kolejnice všiml, hrozila železniční katastrofa s množstvím obětí. Rusko podle komentátora překročilo další hranici a je na místě se ptát, zda Rusko proti Evropě vede jen hybridní válku.
„Pokud někdo byl na vojně, tak ví, že to, co dnes máme, není válka, ale opravdu je to stav před válkou. Běžně tomu říkáme hybridní válka,“ prohlásil náčelník polského generálního štábu Wieslaw Kukula podle listu Rzeczpospolita. „Protivník zahájil přípravy na válku,“ okomentoval sérii kybernetických útoků sabotážních akcí. Zdůraznil, že Polsko není bezbranné a je schopné na ohrožení odpovědět jak symetricky, tak asymetricky.
Kolik máme my ochotnych našistů, kteří za poplácání po zádech udelají cokoliv?