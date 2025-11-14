„Neudržel jsem se!“ Muž utýral dcerku (†10) a utekl ze země: Sociálka se na ní vykašlala
Britský tisk přišel s novými znepokojujícími informacemi v případu utýrané holčičky Sary Sharifové (†10). Prověrka odhalila alarmující zjištění – nebohou dívenku nechaly napospas svému osudu všechny instituce, co měli s případem co do činění. Britský „OSPOD“ dokonce navštívil den před její smrtí špatnou adresu!
Nevinnou Saru utýrali v srpnu 2023 lidé, co jí měli poskytnout teplo domova a bezpečí - její vlastní otec Urfane Sharif a macecha Beinash Batool. Činu předcházely roky stupňující se brutality, která na jejím těle zanechala modřiny, popáleniny, stopy po lidských kousnutích a nejméně 25 zlomenin. Tělíčko zmučené dívky leželo na palandě v rodinném domě poté, co její otec zbaběle uprchl do Pákistánu a zanechal ručně psaný vzkaz, v němž uvedl, že „se neudržel“.
„Sociálka“ ji nechala napospas osudu
Ministryně školství uvedla, že audit poukazuje na do očí bijící selhání a laxnost institucí, co měly případ na starosti informuje deník The Guardian. Sociální služby nerozpoznaly, že je Sarah brutálně týraná, nezpochybnily nevysvětlitelná zranění a den před její vraždou dokonce navštívily zaměstnanci špatnou adresu.
Sharif a Batool dostali od soudu doživotí a Sařin strýc Faisal Malik, který v době incidentu žil v domě a na zvěrstvách se podílel, byl odsouzen k 16 letům vězení.
Přitom indicíí, že by Sarah mohla být týraná, měly sociální služby z minulosti hned několik. Sarah byla hned po narození v roce 2013 okamžitě zařazena do plánu ochrany dětí kvůli existujícím obavám z chování rodičů a týrání jejích sourozenců. V roce 2014 byla dokonce krátce umístěna do pěstounské péče a později do azylového domu poté, co její biologická matka Olga Domin obvinila Sharifa z domácího násilí.
Soud svěřil dítě násilníkovi
V roce 2019 ji soud nepochopitelně poslal žít ke svému budoucímu vrahovi, který ji v roce 2023 odhlásil ze školy a zmizela tak z dohledu veřejnosti. V průběhu svého krátkého života byla Sarah ke svému otci naprosto loajální a o pekle, co doma zažívala se nikdy nezmínila. Pod nadvládou manipulativní bestie působila vesele a bezstarostně.
Zpráva rovněž kritizovala, že biologická matka během soudního řízení neměla přístup k tlumočníkovi, což vedlo k tomu, že byla Sarah svěřena do péče otce – a hlas její biologické matky tak vyšuměl navždy do ztracena.
