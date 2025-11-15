Skupina mladých v Rakousku surfovala na vlaku: Češka jízdu zaplatila životem

15. listopadu 2025
10:00

V Rakousku zemřela v noci na sobotu Češka, která spadla z vnější části vlaku, když se skupinou mladých lidí provozovala takzvané surfování. Ostatní si všimli až ve stanici, že na vlaku chybí, její tělo našli později u trati.  

Skupina mladých, pravděpodobně teenagerů, nastoupila v pátek večer kolem 22:00 v Amstettenu západně od Lince do vlaku ICE, který směřoval do St. Pöltenu. Trasu projeli na vnější části stroje. Až v St. Pöltenu si všimli, že jedna dívka chybí. Skupina, z níž většina byla podle rakouských médií z České republiky, kontaktovala policii až dnes ráno kolem 3:00.

Policisté pak brzy ráno našli tělo u trati mezi obcí St. Georgen am Ybbsfelde (okres Amstetten) a Blindenmarktem. Záchranáři už ženě nemohli pomoci, byla mrtvá. Identita zemřelé zatím podle médií není známa, protože skupina uvedla pouze její křestní jméno.

Policisté se ji snaží zjistit ve spolupráci s českými úřady a vyšetřují také okolnosti tragické události. Železniční trať mezi Amstettenem a Ybbsem byla kvůli mimořádné události na několik hodin uzavřena. Vlaky na ní znovu jezdí od asi 7:30.

Uživatel_5639498 ( 15. listopadu 2025 10:59 )

Ano, ano, ano!!!!

Petr Namyslo ( 15. listopadu 2025 10:53 )

Taky jsme v mládi blbli ale měli jsme jištění pomocí postroje lana a karabiny.

Kamil Fuchs ( 15. listopadu 2025 10:48 )

Proč se kvůli tomu zastavuje provoz na trati.

Patrik Malý ( 15. listopadu 2025 10:48 )

Je to marné, je to marné, je to marné...

Mirek Dušín ( 15. listopadu 2025 10:29 )

Apka ji nepodržela

Zobrazit celou diskusi
