Skupina mladých v Rakousku surfovala na vlaku: Češka jízdu zaplatila životem
V Rakousku zemřela v noci na sobotu Češka, která spadla z vnější části vlaku, když se skupinou mladých lidí provozovala takzvané surfování. Ostatní si všimli až ve stanici, že na vlaku chybí, její tělo našli později u trati.
Skupina mladých, pravděpodobně teenagerů, nastoupila v pátek večer kolem 22:00 v Amstettenu západně od Lince do vlaku ICE, který směřoval do St. Pöltenu. Trasu projeli na vnější části stroje. Až v St. Pöltenu si všimli, že jedna dívka chybí. Skupina, z níž většina byla podle rakouských médií z České republiky, kontaktovala policii až dnes ráno kolem 3:00.
Policisté pak brzy ráno našli tělo u trati mezi obcí St. Georgen am Ybbsfelde (okres Amstetten) a Blindenmarktem. Záchranáři už ženě nemohli pomoci, byla mrtvá. Identita zemřelé zatím podle médií není známa, protože skupina uvedla pouze její křestní jméno.
Policisté se ji snaží zjistit ve spolupráci s českými úřady a vyšetřují také okolnosti tragické události. Železniční trať mezi Amstettenem a Ybbsem byla kvůli mimořádné události na několik hodin uzavřena. Vlaky na ní znovu jezdí od asi 7:30.
