Vyhasly životy čtyř mladých lidí: Nezletilý hoch narazil do stromu v autě rodičů
Příšerná dopravní nehoda v sobotu otřásla oblastí vesničky Kürten v Německu. Teprve šestnáctiletý mladík v autě svých rodičů vyletěl ze silnice a v plné rychlosti narazil do stromu. V autě s ním tou dobou byli ještě další čtyři mladiství (†14,†16,†19,†19).
K fatální havárii došlo okolo půl páté ráno. Okolnosti nejsou zatím přesně jasné, auto řízené šestnáctiletým mladíkem v levotočivé zatáčce vyletělo z vozovky a v plné rychlosti narazilo do stromu. Po nárazu se převalilo na bok a zůstalo stát.
Ani jeden ze čtyř mladých cestujících mimo řidiče hrozivou nehodu nepřežil. Nejméně jedna z obětí vyletěla z auta čelním sklem. „Hasiči a záchranáři byli na místě svědky hrozivé scény. Někteří z nich jsou momentálně v péči kněze,“ uvedl deník Bild. Mezi mrtvými jsou tři mladíci ve věku od šestnácti do devatenácti let a čtrnáctiletá dívka. Nezletilý řidič skončil v nemocnici s velmi vážnými poraněními. Případem se mezitím začala zabývat policie.
