Nelegální kácení v Meznu: Majitel pokácel téměř dvě stovky stromů!

Mezno je klidná obec s malebnou krajinou, kde místní rádi vyrážejí na procházky k Novému rybníku. Stromořadí lemující cestu k vodě bylo po desetiletí charakteristickým prvkem zdejší krajiny. Rostly zde duby, jasany i olše, některé více než sto let staré. V polovině prosince se však situace radikálně změnila. Stromů se během krátké doby zcela zbavili dělníci povolaní majitelem pozemku. Na místě zůstaly pouze pařezy.

Kácení bez povolení

Kácení provedla firma, jejíž majitel Josef B. vlastní pozemek u rybníka. Přestože dříve požádal o povolení k odstranění stromů, místní radnice jeho žádost zamítla. Podle starosty obce Romana Šimka nebyly doloženy dostatečné podklady, které by odůvodnily nutnost kácení. Majitel se však rozhodl jednat na vlastní pěst a pokácel stromy bez jakéhokoli schválení.

Zdevastoval místní ekosystém

Celkem bylo pokáceno 183 stromů, což podle Českého svazu ochránců přírody z Vlašimi představuje největší nelegální kácení v regionu za poslední roky. Ochránci přírody upozorňují, že došlo k narušení ekosystému včetně zničení hnízdních míst ptáků a úkrytů pro netopýry.

Případ je o to závažnější, že odstraněny byly i zdravé stromy. Škoda se odhaduje na miliony korun a podle ekologů může trvat desítky let, než se lokalita vzpamatuje.

„Zabránil jsem katastrofě,“ hájí se

Josef B. tvrdí, že jednal ve veřejném zájmu. Podle něj hrozilo, že poškozené a hnijící stromy naruší hráz rybníka a jeho výpusť do Černého potoka. Pokud by došlo k protržení, mohla voda údajně zatopit blízké Sudoměřice u Tábora. „Nechtěl jsem havarijní stav,“ řekl serveru Aktuálně.cz.

Obecní úřad však tuto verzi odmítá. Podle starosty nebylo ohrožení nijak doloženo a případné protržení hráze by nemělo tak vážné důsledky, jak majitel tvrdí. Podle něj by voda v případě havárie nanejvýš zaplavila okolní lesy a pole, zatímco rybník v Sudoměřicích by vše bez problémů pojal. Proto podal na majitele firmy trestní oznámení.

Policie nyní šetří, zda se nejedná o porušení zákona o ochraně přírody a krajiny. Pokud bude vina prokázána, hrozí mu až tři roky vězení.