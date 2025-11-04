Tragický návrat z halloweenského večírku u Vlčan: Dominik (†18) měl řidičák jen chvilku!
Mezi slovenskými obcemi Šaľa a Vlčany došlo v noci z pátku na sobotu k nesmírně tragické dopravní nehodě. Ta stála život teprve osmnáctileté Kristíny a stejně starého řidiče Dominika. V autě s nimi jela ještě jedna žena, která utrpěla zranění. Trojice se vracela z halloweenského večírku. Dominik měl mít řidičák jen pár týdnů a auto prý dostal jako dárek k narozeninám.
Dominik chtěl dvě dívky odvézt svým novým kabrioletem. Řidičský průkaz dostal jen o několik týdnů dříve a auto měl dostat jako dárek k narozeninám. Trojice se vracela z party ku příležitosti Halloweenu, policie proto začala prověřovat, jestli mladý řidič před jízdou nepožil alkohol.
„Řidič ze zatím nezjištěných příčin vyjel ze silnice, auto se během toho pravděpodobně několikrát převrátilo,“ řekla pro deník Plus JEDEN DEŇ policejní mluvčí Viktória Borloková. Dodala, že osmnáctiletý řidič a stejně stará spolujezdkyně utrpěli smrtelná zranění. V autě byla ještě o rok starší žena, která skončila v nemocnici, děsivou nehodu ale naštěstí přežila. „Operační důstojník vyslal na místo i posttraumatický tým,“ uzavřela Borloková.
Kristinčin otec Karol je z tragické ztráty milované dcery pochopitelně naprosto zdrcený. Byla pilnou studentkou obchodní akademie a prý si pár týdnů před tragédií našla i první práci. „Jezdila na motorce jako hobby, ráda se potápěla. Byla naše sluníčko, které umělo rozzářit každý den,“ řekl se slzami v očích. Pro něj i matku Kristínky se s jejím odchodem úplně zastavil svět. Dominika prý dívčini rodiče ani neznali.
