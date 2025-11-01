Lukáše (†22) srazil bezohledný řidič: Tělo míjel i nic netušící táta
Lukáš byl nalezen mrtvý v příkopu u silnice poblíž Žiliny. Policie se domnívá, že ho srazilo auto, jehož řidič z místa nehody utekl. Rodina je zdrcená. Matka mluví o nespravedlnosti a otec přiznává, že krátce předtím projel kolem místa, kde leželo tělo jeho syna.
Tělo mladíka objevili policisté v sobotu 25. října ráno. Vyšetřovatelé předpokládají, že Lukáše srazilo auto, jehož řidič bez zastavení pokračoval dál. Policie vede případ jako dopravní nehodu s následkem smrti a zajišťuje kamerové záznamy z okolních čerpacích stanic i křižovatek.
Otec projel kolem těla
Zpráva o smrti syna zasáhla rodinu naprosto nečekaně. „Náš syn nebyl opilý ani pod vlivem drog. Někdo ho zabil a nechal ho umírat v příkopu. Doufám, že ho svědomí nikdy nenechá v klidu,“ uvedla nešťastná maminka Michaela.
Otec Marián přiznal, že v sobotu ráno projížděl kolem místa nehody, aniž by tušil, co se stalo. „Je strašně obtížné přijmout to. Přiznám se, že bez léků bych nedokázal být oporou rodině a ani bych nedokázal zorganizovat pohřeb,“ řekl zlomený muž deníku Nový Čas.
Záhadné vystoupení z vlaku
Lukáš se den před nehodou bavil s kamarádem v Žilině. Když se vraceli vlakem domů, nečekaně vystoupil na zastávce v Brodně a nic nevysvětlil. Krátce poté jej srazilo auto. Policie zjišťuje, kam měl namířeno a co se na cestě mohlo stát.
