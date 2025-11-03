Auto u Městce Králové srazilo chlapce na kole: Zasahoval vrtulník

3. listopadu 2025
19:03

U Městce Králové na Nymbursku došlo v neděli odpoledne k vážné nehodě, při které osobní auto srazilo chlapce na kole. Záchranáři museli povolat vrtulník a ten dítě s otřesem mozku a poraněnou nohou přepravil do nemocnice v Hradci Králové. Policie nyní zjišťuje okolnosti střetu.

Osobní auto dnes odpoledne u Městce Králové na Nymbursku srazilo chlapce na kole. Vrtulník ho přepravil se zraněním do nemocnice v Hradci Králové, řekla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Podle mluvčí krajské záchranné služby Moniky Novákové pacient utrpěl otřes mozku a měl zraněnou nohu. Nehoda se stala před 16:30. „Nezletilý chlapec na jízdním kole se střetl s osobním vozidlem. Míra zavinění je v šetření,“ uvedla Suchánková.

Věk zraněného policie ani záchranná služba neupřesnily.

