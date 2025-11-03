„Dnešního dne obvinila vrchní komisařka osmadvacetiletého odsouzeného muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, kterého se měl dopustit tím způsobem, že druhého vězně uškrtil. Přesný motiv jeho činu zůstává nadále předmětem vyšetřování,“ uvedla policie.
Kriminalisté vyšetřují případ od čtvrtka, kdy na cele zemřel odsouzený čtyřiačtyřicetiletý muž. Informace o události zveřejnila policie v pátek, kdy uvedla, že odsouzeného zabil spoluvězeň. Další podrobnosti nesdělila ani vězeňská služba. Mluvčí záchranářů Martin Štěpán řekl, že přivolaný lékař už mohl jen konstatovat smrt.
Novinky.cz v pátek napsaly, že událost se stala kolem 19:00 v jedné z cel věznice. Podezřelý se údajně k činu přiznal. Server Krimi-Plzeň uvedl, že podezřelým je mnohokrát odsouzený recidivista, trestaný za majetkové a násilné činy.
Podobný případ se stal v květnu 2021, kdy po napadení spoluvězněm zemřel v cele vazební věznice v Hradci Králové dvaačtyřicetiletý muž. Na následky rvačky mezi spoluvězni zemřel v říjnu 2010 muž ve věznici ve Všehrdech na Chomutovsku.