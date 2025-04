Rodinná tragédie v Polsku: Adam zastřelil dceru, syna i tchýni. Zbraň pak obrátil proti sobě!

Obyvatelé polského městečka Prusice v Dolním Slezsku se stále nemohou vzpamatovat z hrůzy, která se v něm koncem minulého týdne odehrála. Jednapadesátiletý Adam W. který desítky let působil u vězeňské služby, vzal svou osobní legálně drženou zbraň a začal po příbuzných střílet.

Jako první zemřela mužova tchyně. Poté Adam W. přišel do dětského pokoje a střelil do hlavy svou pětiletou dceru a devítiletého syna. Dívenka na místě zemřela. Jejího o čtyři roky staršího bratra záchranáři následně letecky převezli do nemocnice. V pondělí ale chlapec svým zraněním podlehl.

Muž se po vraždách příbuzných pokusil o sebevraždu, ta se mu ale nepodařila. Odpornému činu měla údajně předcházet hádka muže s matkou zavražděných dětí. Manželé měli být podle polských médií v rozvodovém řízení a je tak možné, že Adam W. situaci nezvládl a rozhodl se ji vyřešit tím nejhorším možným způsobem.

Podle polské prokuratury se žena po činu zhroutila a je v péči lékařů. „V současné době není možné provádět procesní úkony,“ uvedla pro Polsat News státní zástupkyně Karolína Stocka-Mycek.