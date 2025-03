Netflix uvedl minisérii Adolescent: Mrazivý příběh o vraždě mezi spolužáky oceňují diváci i kritici

Čtyřdílná minisérie Adolescent ukazuje, jak se během jednoho večera může dítěti život obrátit naruby. V prvním díle vtrhne do domu rodiny Millerových zásahovka a hledá pachatele, který měl brutálně zavraždit mladou studentku Katie. K překvapení všech ale útvar zamíří do pokoje třináctiletého Jamieho a zatkne ho pro podezření z vraždy.

To rozpoutá pro Millerovy de facto noční můru, ze které se nemohou probudit. Událost otřese i školou, kam Jamie společně se zavražděnou Katie chodili, a další roztržky na sebe nenechají dlouho čekat.

Promítání ve školách i v parlamentu

„Mohli jsme natočit drama o gangách a nožích, o dítěti s alkoholickou matkou nebo násilnickým otcem. Místo toho jsme chtěli, aby si diváci řekli: ‚Pane bože. To se mohlo stát nám!‘ A tohle je nejhorší noční můra obyčejné rodiny,“ okomentoval úspěšnou sérii její scenárista Stephen Graham, který si zahrál v Adolescentovi ztvárňuje otce malého vraha Eddieho.

Společně se spisovatelem a spoluscenáristou minisérie Jackem Thornem chtěli upozornit na stále častější brutální činy, které jsou páchány mladými a vztekem poháněnými muži. Scenáristé by byli rádi, kdyby se Adolescent dostal k co nejvíce lidem a otevřeně se o problematice mladých vrahů mluvilo.

„Chci, aby se to promítalo ve školách. Chci, aby se to promítalo v parlamentu. Je to klíčové, protože tohle se bude jen zhoršovat. Je to něco, o čem lidé musí mluvit. Doufejme, že to naše drama dokáže,“ nechal se pro BBC slyšet Thor.

Zrodila se hvězda

Diváci i kritici také vyzdvihují herecký výkon patnáctiletého Owena Coopera, který ztvárňuje třináctiletého Jamieho podezřelého z vraždy spolužačky. Přitom ještě nedávno byl mladý herec obyčejným školákem jako jeho vrstevníci.

„Znám ho od dětství, pro mě je to stále obyčejné dítě. Často jsem ho vídala v parku a před mým domem hrát s kamarády fotbal. Je velkým fanouškem Liverpoolu a často jezdil na Anfield se svým otcem Andym a bratry,“ svěřila se pro DailyMail chlapcova sousedka z Warringtonu Christine Walkerová. Podle jejích slov je mladý Owen první, kdo se z rodiny Cooperových začal věnovat herectví. „Dělá to teprve pár let, ale je to něco, co ho opravdu baví. Pamatuju si, jak ho maminka vozila každý týden na dramatické kurzy,“ dodala sousedka.

Uvedení Adolescenta na Netflix ale vše změnilo a nadějný mladý herec v současné chvíli natáčí celovečerní snímek Na Větrné hůrce (Wuthering Heights, pozn. redakce) po boku herecké superstar Margot Robbie.