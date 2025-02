Hejna za trojnásobnou vraždu dostal doživotí: Soud zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění

Šumperský okresní soud ve čtvrtek zamítl žádost o podmíněné propuštění Jaroslava Hejny z Milevska na Písecku, který dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Muž si za mřížemi dosud odpykal 21 let a dva měsíce. Rozhodnutí soudu není pravomocné, obhájce odsouzeného si podal do usnesení stížnost, rozhodovat tak o ní bude krajský soud. Doživotní trest Hejnovi uložil v únoru 2005 pražský vrchní soud. Tehdy třiadvacetiletý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v ČR. Trest si nyní odpykává v Mírově na Šumpersku.

K jeho žádosti se připojila i samotná věznice a probační a mediační služba. Podle soudce Miloše Kubíčka je však žádost předčasná, měl pochybnosti o jeho resocializaci, poukázal mimo jiné na to, že odsouzený nemá zajištěnu práci. Hrozilo by tak riziko, že by znovu sklouzl k páchání trestné činnosti, uvedl soudce Kubíček s tím, že z doživotního trestu si dosud odpykal jen 21 let. Žádost doporučil zopakovat v řádu dvou až tří let. Také žalobce Tomáš Horák navrhoval žádosti nevyhovět, poukázal mimo jiné na jeho kázeňské tresty v počátku výkonu trestu.

Hejna, který si za mřížemi dodělal maturitu, ve čtvrtek prostřednictvím videokonference soudu řekl, že hodlá bydlet v probačním domě v Písku, kde by měl práci. „To, co jsem spáchal, je neodpustitelné, chci žít slušný život a napravit, co můžu,“ uvedl s tím, že si chce s pomocí probační služby najít práci. „Plat, který budu brát, chci dát pozůstalým a zaplatit škodu, kterou jsem způsobil. Prosím soud o šanci,“ uvedl Hejna.

Jeho obhájce poukázal na to, že i podle znalců má sebereflexi a další resocializace za mřížemi by se již míjela účinkem. „Máme za to, že zákonné podmínky pro podmíněné propuštění byly splněny. Problém je asi to, že od roku 1990, kdy byl zaveden doživotní trest, nebyl žádný doživotně odsouzený propuštěn. I ze schůzek s odsouzeným jsem nabyl dojmu, že k tomu celému přistupuje s jistou pokorou,“ řekl ČTK obhájce Josef Sedláček s tím, že však chápe obavy soudu.

Nyní třiačtyřicetiletý Hejna v roce 2003 zastřelil v lese mezi Božeticemi a Vlksicemi u Milevska třiačtyřicetiletého Vietnamce a společně se svým komplicem Markem Dohnalem jej zakopali v lese. Stejně skončil třicetiletý podnikatel, kterého Hejna zastřelil ve své chalupě v Božeticích a opět s pomocí Dohnala zakopal na břehu říčky Smutná. Třetího muže zavraždil Hejna sám v jeho pražském bytě v ulici Na Příkopě dvěma ranami do týla. Všechny vraždy měly podle soudu zištný motiv. Jeho komplic dostal tři roky za nadržování.

V českých věznicích si kromě Hejny aktuálně odpykává doživotní trest 48 pravomocně doživotně odsouzených, jeden další odsouzený má doživotí plánované po odpykání aktuálního trestu. Hejna i nyní po více než 20 letech strávených za mřížemi patří stále k nejmladším doživotně odsouzeným. „Nejstaršímu doživotně odsouzenému je 76 let. Nejmladšímu doživotně odsouzenému je 32 let,“ řekla na dotaz ČTK mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová.