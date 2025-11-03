Svázané tělo Jaroslava (†32) leželo v pokoji: Mrtvola v šatech s igelitkou na hlavě!
Je to rok od strašlivé tragédie, která potkala Jaroslava (74) z obce Kostolné v Myjavě. Našel svého jediného syna Jaroslava mladšího († 32) v ženském oblečení, s igelitovým pytlem přes hlavu, přivázaného k židli, bez známek života. Za smutný konec nejspíš mohla počítačová hra. Otec od té doby chodí každý den svého syna navštěvovat na hřbitov a stále nezná odpovědi.
Je to rok, co otec Jaroslav, původním povoláním hrobař, našel svého jediného milovaného syna přivázaného k židli, s igelitkou přes hlavu, zamčeného v bytě. Jedinou stopou byl rozsvícený monitor, u kterého bez známek života seděl.
Policie se přímé odpovědi nedopátrala, sdělila ale otci, že za smrt nejspíše mohla videohra. „Napsali mi, že nezvládl počítačovou hru. Zabili mi syna,“ řekl Jaroslav pro deník Nový Čas.
Od té doby žije smutný muž sám a stále nechápe, co se stalo. Syna i manželku, kteří jsou pohřbení spolu, navštěvuje každý den. „Vždycky jsem říkal, že půjdu do hrobu vedle manželky a syn půjde na nás. A dnes je to obráceně – já půjdu na svého syna,“ řekl se slzami v očích.
„Usínám každý večer s jeho fotkou a je to těžké,“ řekl. „Ještě minulý rok jsme spolu byli na Štrbském plese, navštěvovali hrady, chodili na výlety. Měl rád fotbal. Byl hodný, nikdy nikomu neublížil,“ dodal smutně. Dodnes nechápe, co přesně se stalo a kdo donutil syna k tak strašlivému činu.
