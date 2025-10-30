Hrůza na Přerovsku: V lese našli mrtvé mladíky! Šlo o sebevraždu nešťastných milenců?

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Blesk:David Malik)
Aktualizováno -
30. října 2025
16:15
Autor: sgr, rys - 
30. října 2025
11:11

Ve Veselíčku na Přerovsku došlo k tragédii. Policie tam ve čtvrtek ráno objevila těla dvou mladíků ( †18 a †24). Podle vyšetřovatelů se společně rozhodli ukončit život, cizí zavinění bylo vyloučeno. Hoši prý odešli ze světa v těsném objetí. 

Ve čtvrtek 30. října ráno zasahovali policisté u tragického nálezu v obci Veselíčko na Přerovsku. Na odlehlém místě v katastru obce byla nalezena těla dvou mladých mužů bez známek života. Podle dosavadních zjištění se rozhodli společně ukončit svůj život oběšením.

Podle svědků z okolí viseli prý nešťastní hoši v těsném objetí. Jeden z nich měl před smrtí poslat zprávu mamince, v níž vysvětloval, co a proč chce udělat. Na základě jejího oznámení pak policisté mladíky našli. Přivolaný lékař už bohužel mohl jenom konstatovat smrt.

„Policie ČR může potvrdit, že ve čtvrtek, v ranních hodinách, byla v katastrálním území obce Veselíčko na Přerovsku nalezena těla dvou mladých mužů (roč. 2001 a 2007) bez známek života,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Dodala, že podle dosavadního vyšetřování neměla na jejich úmrtí podíl žádná cizí osoba.

Mladíci pocházeli podle místních informací z okolí Přerova. Na místo byli přivoláni kriminalisté i soudní lékař. Policie nyní pracuje s verzí, že šlo o vzájemnou dohodu. Podrobnosti o motivu ani způsobu, jakým k tragédii došlo, zatím nezveřejnila.

Vyšetřování pokračuje, kriminalisté vyslýchají svědky a zjišťují okolnosti, které jejich rozhodnutí mohly předcházet. 

Pokud se potýkáte s pocity beznaděje, úzkosti či myšlenkami na sebevraždu, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Nonstop a zdarma můžete volat na Linku pro dospělé v krizi 116 000 nebo Linku první psychické pomoci 116 123. Pomoc je k dispozici také na Lince důvěry 283 850 300 nebo prostřednictvím chatu na www.modralinka.cz.

Video  Mladík s nožem se dožadoval zastřelení od policejní hlídky, ti mu to rozmluvili.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
mladícivraždasebevraždalesokres PřerovOlomoucký kraj
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Pat_h ( 30. října 2025 16:59 )

Čert ví, co se stalo. Bohužel na malých městech a vesnicích se takové páry mohou setkat častěji se šikanou...

nika f ( 30. října 2025 16:57 )

To jsou trdla. 🙁 Mohli žít, jako spousta homosexuálních lidí normální život.

Vláda pro Agrofert ( 30. října 2025 15:54 )

Proč?

Hlas Lidu ( 30. října 2025 15:06 )

Nelidský komentář... 👎🏻

Vláda pro Agrofert ( 30. října 2025 13:27 )

Asi nebylo přáno jejich hluboké lásce.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud