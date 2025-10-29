Mladík se u odvolacího soudu oháněl tím, že neměl zištný úmysl, kvůli kterému byl v přísnější sazbě v rozmezí od 15 do 20 let. Soud zištný motiv sice vypustil, ale za vraždu s rozmyslem a spáchanou zvlášť surovým způsobem mu ponechal stejnou sazbu. Podle žalobkyně šlo o mimořádně agresivní a krutý způsob vraždy, pod marginální záminkou si na poškozeném vybil svou frustraci.
Vražda se odehrála 9. října loňského roku v ulici Patrice Lumumby. Krátce poté, co opilý Gregor opustil bar, zaregistroval na ulici neznámého muže. Vyčkal na jeho příchod, a když k němu byl blízko, dostali se muži do banální slovní a fyzické roztržky, která přerostla ze strany Gregora v masivní útok.
Muže srazil na zem, klekl si na něj, oběma rukama jej rdousil a bil pěstmi do obličeje. V útoku ustal až ve chvíli, kdy se poškozený přestal bránit a zůstal na zemi bezvládně ležet.
Útočil znova
Gregor vzal jeho cestovní kufr, odhodil ho do křoví, ale ve zlobě se vzápětí k ležícímu muži vrátil a znovu jej napadl. Útoky směřovaly na jeho obličej, muže také znovu rdousil, chytil ho do kravaty, několikrát mu kolenem naskočil na hrudník a bil jej hlavou o obrubník.
Poté se zmocnil jeho batohu, který však zhruba čtvrt kilometru od místa činu odhodil. V té době byl totiž již pronásledován policisty, které zavolali svědci. Policisté ho dopadlo do osmi minut.
Poškozenému způsobil rozsáhlá zranění, podle rozsudku mu zdeformoval obličej; muž utrpěl zlomeninu lícní kosti i obou horních čelistí a zlomeniny žeber. Na místě i přes rychle poskytnutou pomoc zemřel, udusil se vlastní krví.
„Ani desítky minut trvající resuscitační péče však nevedla k úspěchu a zasahující lékař musel nakonec konstatovat smrt,“ uvedl po údálosti mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
