Mladík se u odvolacího soudu oháněl tím, že neměl zištný úmysl, kvůli kterému byl v přísnější sazbě v rozmezí od 15 do 20 let. Soud zištný motiv sice vypustil, ale za vraždu s rozmyslem a spáchanou zvlášť surovým způsobem mu ponechal stejnou sazbu. Podle žalobkyně šlo o mimořádně agresivní a krutý způsob vraždy, pod marginální záminkou si na poškozeném vybil svou frustraci.

Vražda se odehrála 9. října loňského roku v ulici Patrice Lumumby. Krátce poté, co opilý Gregor opustil bar, zaregistroval na ulici neznámého muže. Vyčkal na jeho příchod, a když k němu byl blízko, dostali se muži do banální slovní a fyzické roztržky, která přerostla ze strany Gregora v masivní útok.

Mladík (20) v Ostravě ubil muže (†59)! Doma na něj čekala máma

Památku zavražděného muže (†59) připomíná na dveřích, kde ho brutálně a bezdůvodně napadl mladík (20), parte. Na schodech je pár svíček.

 

Muže srazil na zem, klekl si na něj, oběma rukama jej rdousil a bil pěstmi do obličeje. V útoku ustal až ve chvíli, kdy se poškozený přestal bránit a zůstal na zemi bezvládně ležet.

Útočil znova

Gregor vzal jeho cestovní kufr, odhodil ho do křoví, ale ve zlobě se vzápětí k ležícímu muži vrátil a znovu jej napadl. Útoky směřovaly na jeho obličej, muže také znovu rdousil, chytil ho do kravaty, několikrát mu kolenem naskočil na hrudník a bil jej hlavou o obrubník.

Jakub v Hradci zapálil dům se seniorem uvnitř: Za brutální mord dostal 30 let

Jakub Tůma si odsedí 30 let za vraždu.

Poté se zmocnil jeho batohu, který však zhruba čtvrt kilometru od místa činu odhodil. V té době byl totiž již pronásledován policisty, které zavolali svědci. Policisté ho dopadlo do osmi minut.

Poškozenému způsobil rozsáhlá zranění, podle rozsudku mu zdeformoval obličej; muž utrpěl zlomeninu lícní kosti i obou horních čelistí a zlomeniny žeber. Na místě i přes rychle poskytnutou pomoc zemřel, udusil se vlastní krví.

„Ani desítky minut trvající resuscitační péče však nevedla k úspěchu a zasahující lékař musel nakonec konstatovat smrt,“ uvedl po údálosti mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

VIDEO: Insta Crime Podcast - Patrik Kónya vraždil přímo ve vězení!

Video
Video se připravuje ...

Insta Crime Podcast - Patrik Kónya vraždil přímo ve vězení! icp, pdc - Jedlička, Železný

Fotogalerie
8 fotografií
Před vrchním soudem stanul dvacetiletý Daniel Gregor obžalovaný z loupežné vraždy, 29. října 2025, Olomouc. Podle obžaloby po banální slovní roztržce ubil muže, který se vracel ze zaměstnání. Ostravský krajský soud mu uložil 16,5 roku vězení.
Před vrchním soudem stanul dvacetiletý Daniel Gregor obžalovaný z loupežné vraždy, 29. října 2025, Olomouc. Podle obžaloby po banální slovní roztržce ubil muže, který se vracel ze zaměstnání. Ostravský krajský soud mu uložil 16,5 roku vězení.
Autor: ČTK / Peřina Luděk