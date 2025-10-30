Jakub v Hradci zapálil dům se seniorem uvnitř: Za brutální mord dostal 30 let

Jakub Tůma si odsedí 30 let za vraždu.
Jakub Tůma si odsedí 30 let za vraždu.
Jakub Tůma si odsedí 30 let za vraždu.
Jakub Tůma si odsedí 30 let za vraždu.
Jakub Tůma si odsedí 30 let za vraždu.
Autor: ČTK - 
30. října 2025
10:11

Nejvyšší soud potvrdil třicetiletý trest pro Jakuba Tůmu, který úmyslně zapálil dům v hradecké části Plotiště nad Labem. Při požáru zemřel starší muž a jeho pes. Tůma se chtěl pomstít majiteli domu, vnukovi oběti, protože měl vztah s jeho bývalou přítelkyní. Po činu se pak pokusil zabít svědka, který ho viděl u požáru.

Za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové si Jakub Tůma s konečnou platností odpyká 30 let vězení. Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání, řekla na dotaz ČTK mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý obyvatel domu a jeho pes. Několik dní po činu se Tůma pokusil zabít svědka události.

Tůma vinu popíral. Královéhradecký soud mu původně uložil doživotní trest. Vrchní soud v Praze verdikt zmírnil na 30 let. Plné odůvodnění Nejvyššího soudu zatím není v jeho databázi dostupné. Tůma by ještě mohl podat ústavní stížnost.

Žhářský útok v městské části Plotiště nad Labem Tůma podle obžaloby plánoval. Chtěl se pomstít majiteli budovy, vnukovi uhořelého muže, který měl v té době vztah s Tůmovou bývalou přítelkyní. Na místo činu si přinesl hořlavinu a založil oheň. Věděl, že uvnitř je přinejmenším senior a jeho pes.

Několik dní po požáru vylákal Tůma k slepému rameni Labe svého známého, který s ním byl u založení požáru a požadoval peníze za to, že nebude proti pachateli svědčit. Tůma se zbraní v ruce muže donutil, aby se svlékl donaha a poté ho na několika místech pořezal a pobodal. Napadenému se podařilo utéct a přivolat pomoc.

Obžaloba vinila Tůmu ještě z přípravy vraždy vnuka uhořelého muže. Pokusil se ho vylákat k hradeckému lesnímu hřbitovu, kde ho chtěl zabít, mínili žalobci. Podle odvolacího senátu se ale neprokázalo, co chtěl Tůma na schůzce udělat.

Soudní znalci z oboru psychologie a psychiatrie dospěli k závěru, že náprava obžalovaného je nemožná a je pravděpodobné, že by v násilném jednání pokračoval. Zjistili trvalou poruchu osobnosti, paranoidní myšlení nebo výrazně sníženou sociální citlivost. Podle nich není schopen sebereflexe a má snížené empatické prožívání. S posudky Tůma nesouhlasil, jeho advokát požadoval nové.

Jakub Tůma si odsedí 30 let za vraždu.
Jakub Tůma si odsedí 30 let za vraždu.
Jakub Tůma si odsedí 30 let za vraždu.
Jakub Tůma si odsedí 30 let za vraždu.
Jakub Tůma si odsedí 30 let za vraždu.

 

Témata:
smrtsoudtrestžhářplamenyrozsudekseniorpomstapožárČeská tisková kancelářVrchní soud v Prazenejvyšší soudvztahpesPlotiště nad LabemJakub TůmaHradec Králové
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Mirek Dušín ( 30. října 2025 10:31 )

... a potom pověsit , nebo nakrmit tygra ...

Alena Adamová ( 30. října 2025 10:19 )

Ještě 100 ran holí, zmetkovi !

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud