Odporný útok na farmě u Radomyšle: Recidivista znásilnil kozu
Na Strakonicku vyšetřují policisté pěkně odpudivý případ. Zfetovaný muž se měl vloupat do stáje v obci u Radomyšle, kde zneužil ustájenou kozu. Zvíře našel druhý den majitel zraněné a neklidné. Policie jim známého recidivistu krátce nato zadržela.
Majitel malého hospodářství nedaleko Radomyšle při pravidelném krmení zjistil, že někdo v noci vnikl na jeho pozemek a otevřel stáj. U zvířete ležela rozsypaná jablka, koza byla podrážděná, opuchlá a měla zranění v zadní části těla.
Farmář si zároveň vzpomněl, že předchozí večer zahlédl poblíž hospodářství neznámého člověka s batohem. Policisté proto oblast prohledali a ve stáji zajistili několik stop. Krátce poté zadrželi podezřelého muže, známého recidivistu, který se přiznal, že do stáje opravdu vešel, zřejmě tam přespal a – jak sám uvedl – „možná trochu sexuálně vyváděl“.
Veterinář na místě předběžně potvrdil, že koza mohla být zneužita. Vyšetřovatelé nyní čekají na závěry veterinární zprávy, jež rozhodnou o přesné právní kvalifikaci činu.
„Případ vyšetřujeme jako porušování domovní svobody. Dále na základě veterinární zprávy rozhodneme, zda dojde k obvinění i za týrání zvířat,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.
Podle policie už má podezřelý muž za sebou dlouhou řadu trestů a je závislý na drogách. Pokud se prokáže, že zvířeti způsobil trvalé následky, může mu hrozit až šestileté vězení.
