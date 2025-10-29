Odporný útok na farmě u Radomyšle: Recidivista znásilnil kozu

Koza
Koza  (Autor: iStock)
Autor: sgr - 
29. října 2025
14:46

Na Strakonicku vyšetřují policisté pěkně odpudivý případ. Zfetovaný muž se měl vloupat do stáje v obci u Radomyšle, kde zneužil ustájenou kozu. Zvíře našel druhý den majitel zraněné a neklidné. Policie jim známého recidivistu krátce nato zadržela.

Majitel malého hospodářství nedaleko Radomyšle při pravidelném krmení zjistil, že někdo v noci vnikl na jeho pozemek a otevřel stáj. U zvířete ležela rozsypaná jablka, koza byla podrážděná, opuchlá a měla zranění v zadní části těla.

Farmář si zároveň vzpomněl, že předchozí večer zahlédl poblíž hospodářství neznámého člověka s batohem. Policisté proto oblast prohledali a ve stáji zajistili několik stop. Krátce poté zadrželi podezřelého muže, známého recidivistu, který se přiznal, že do stáje opravdu vešel, zřejmě tam přespal a – jak sám uvedl – „možná trochu sexuálně vyváděl“.

Veterinář na místě předběžně potvrdil, že koza mohla být zneužita. Vyšetřovatelé nyní čekají na závěry veterinární zprávy, jež rozhodnou o přesné právní kvalifikaci činu.

„Případ vyšetřujeme jako porušování domovní svobody. Dále na základě veterinární zprávy rozhodneme, zda dojde k obvinění i za týrání zvířat,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.

Podle policie už má podezřelý muž za sebou dlouhou řadu trestů a je závislý na drogách. Pokud se prokáže, že zvířeti způsobil trvalé následky, může mu hrozit až šestileté vězení.

Video  Nahý ruský turista se v Thajsku údajně pokusil znásilnit krávu. Ta ho zranila.  - X/@BeRuzzia
Video se připravuje ...

Témata:
drogyzneužitíznásilněnízvířefeťákfarmanarkomanvyšetřovánírecidivistaKozaokres StrakonicestatekstájStrakoniceRadomyšl
hulmihosoudruhu ( 29. října 2025 15:40 )

Korán to nezakazuje, ale maso z takové kozy se nemá jíst.

Zdivočelý rorýsek ( 29. října 2025 15:31 )

Je více než pravděpodobné, že tam byli spolu 🤔

Uživatel_5313099 ( 29. října 2025 15:29 )

Možná ji držel Hofik.

Uživatel_5313099 ( 29. října 2025 15:29 )

Už máme tolik pohlaví, že nějaký kozoskok se ztratí.

Zdivočelý rorýsek ( 29. října 2025 15:26 )

No, myslím, že nevzdělaného Rase asi chvíli neuvidíme 😁

