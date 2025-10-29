Hlídka se za motocyklistou okamžitě rozjela a brzy ho zastavila. V průběhu kontroly se nad mladíkem začala stahovat černá mračna.

„Orientační test na omamné a psychotropní látky vyšel pozitivně, přičemž dotyčný odmítl následné lékařské vyšetření. Třešničkou na dortu pak bylo zjištění, že motocyklista není držitelem žádného řidičského oprávnění,“ upozornil policejní mluvčí Petr Vala.

Policejní zátah u Mikulova: Šofér nadýchal, dostal pokutu i vynadáno od manželky

Policie si při úterní kontrole posvítila na řidiče na I/52 u Mikulova.

To však ještě nebylo všechno. Ukázalo se totiž, že motorku den předtím někdo ukradl u Moravského Krumlova. „Z nevinně vypadající kontroly se tak stal souhrn závažných přestupků a podezření ze spáchání trestné činnosti. Muži nyní hrozí zákaz činnosti a vysoká pokuta,“ dodal mluvčí s tím, že mladík bude muset také vysvětlit, jak ke kradenému stroji přišel.

Video
Video se připravuje ...

Bez SPZ, pod vlivem a ještě na kradené motorce: Mladík měl hlídce co vysvětlovat Policie ČR