Hlídka se za motocyklistou okamžitě rozjela a brzy ho zastavila. V průběhu kontroly se nad mladíkem začala stahovat černá mračna.
„Orientační test na omamné a psychotropní látky vyšel pozitivně, přičemž dotyčný odmítl následné lékařské vyšetření. Třešničkou na dortu pak bylo zjištění, že motocyklista není držitelem žádného řidičského oprávnění,“ upozornil policejní mluvčí Petr Vala.
To však ještě nebylo všechno. Ukázalo se totiž, že motorku den předtím někdo ukradl u Moravského Krumlova. „Z nevinně vypadající kontroly se tak stal souhrn závažných přestupků a podezření ze spáchání trestné činnosti. Muži nyní hrozí zákaz činnosti a vysoká pokuta,“ dodal mluvčí s tím, že mladík bude muset také vysvětlit, jak ke kradenému stroji přišel.
Bez SPZ, pod vlivem a ještě na kradené motorce: Mladík měl hlídce co vysvětlovat Policie ČR