Velká bitka u diskotéky na Prachaticku: Pustily se do sebe desítky lidí
Pořádná mela se odehrála o víkendu před diskotékou v Katovicích na Prachaticku. Do bitky se tu postupně zapojily desítky lidí. Hlavní aktéry si odvezli policisté, jeden bijec (18) skončil v cele. Co přesně incident odstartovalo, je zatím otázkou.
Rvačka narostla postupně do obřích rozměrů. „Lidé oznamovali, že tam došlo k velkému konfliktu mezi mnoha lidmi a na místě jsou i zranění. Slovní rozepře vyústily ve fyzické napadání mezi desítkami osob,“ popsala konflikt policejní mluvčí Lenka Krausová. Na místo zamířili kromě hlídek ze Strakonicka i policisté z Písku a Plzeňského kraje.
Záchranáři z místa odvezli dva zraněné, policisté posbírali hlavní aktéry a převezli je na služebnu. Většina z bijců po podání vysvětlení mohla odejít, čerstvě plnoletý mladík ale zůstal střízlivět v policejní cele. „Pod vlivem alkoholu strčil v Katovicích jiného muže takovou intenzitou, že spadl a rozbil vchodové dveře do místního restauračního zařízení. Na zasahující policisty vulgárně křičel a neváhal jednoho z nich fyzicky napadnout,“ uvedla mluvčí.
Po vystřízlivění se teenager nestačil divit. „Policisté mu sdělili obvinění ze spáchání trestných činů poškození cizí věci, výtržnictví a násilí proti úřední osobě,“ doplnila Krausová. Co přesně rvačku odstartovalo, policisté zatím zjišťují.
O pomoc žádají strážci zákona i veřejnost. „Pokud máte k celému incidentu informace, předejte je policistům na lince 158,“ dodala mluvčí.
Na Prachaticku? Katovice jsou vedle Strakonic!!!