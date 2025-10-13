Velká bitka u diskotéky na Prachaticku: Pustily se do sebe desítky lidí

13. října 2025
Pořádná mela se odehrála o víkendu před diskotékou v Katovicích na Prachaticku. Do bitky se tu postupně zapojily desítky lidí. Hlavní aktéry si odvezli policisté, jeden bijec (18) skončil v cele. Co přesně incident odstartovalo, je zatím otázkou.

Rvačka narostla postupně do obřích rozměrů. „Lidé oznamovali, že tam došlo k velkému konfliktu mezi mnoha lidmi a na místě jsou i zranění. Slovní rozepře vyústily ve fyzické napadání mezi desítkami osob,“ popsala konflikt policejní mluvčí Lenka Krausová. Na místo zamířili kromě hlídek ze Strakonicka i policisté z Písku a Plzeňského kraje.  

Záchranáři z místa odvezli dva zraněné, policisté posbírali hlavní aktéry a převezli je na služebnu. Většina z bijců po podání vysvětlení mohla odejít, čerstvě plnoletý mladík ale zůstal střízlivět v policejní cele. „Pod vlivem alkoholu strčil v Katovicích jiného muže takovou intenzitou, že spadl a rozbil vchodové dveře do místního restauračního zařízení. Na zasahující policisty vulgárně křičel a neváhal jednoho z nich fyzicky napadnout,“ uvedla mluvčí.

Po vystřízlivění se teenager nestačil divit. „Policisté mu sdělili obvinění ze spáchání trestných činů poškození cizí věci, výtržnictví a násilí proti úřední osobě,“ doplnila Krausová. Co přesně rvačku odstartovalo, policisté zatím zjišťují.

O pomoc žádají strážci zákona i veřejnost. „Pokud máte k celému incidentu informace, předejte je policistům na lince 158,“ dodala mluvčí.

