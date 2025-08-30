Tragický začátek posledního prázdninového víkendu: U Děčína zemřela řidička, na Písecku spolujezdec
Řidička osobního vozu zemřela v pátek večer při čelním střetu s protijedoucím osobním autem na silnici první třídy nedaleko Děčína. Na Písecku nepřežil havárii kvůli rychlé jízdě spolujezdec.
První tragická nehoda se stala mezi Ludvíkovicemi a Huntířovem na Děčínsku. Při čelní srážce dvou aut zemřela řidička (†72). Druhý řidič utrpěl zranění, záchranáři ho převezli do nemocnice. „Nehoda je nadále předmětem šetření,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Na písecku v jižních Čechách nezvládl rychlou noční jízdu řidič BMW. „Při havárii utrpěl vážná zranění, jeho spolujezdec zemřel,“ popsali policisté na sociální síti. Šofér skončil s vážným zraněním hlavy v nemocnici.
Nehoda se stala bez svědků, auto s nouzovým tísňovým voláním ji ohlásilo asi půl hodiny po půlnoci. Auto po nehodě skončilo na střeše. „Na místě nebyly možné dechové zkoušky, takže se nařídily odběry v nemocnici. Víc musí ukázat vyšetřování,“ řekl policejní mluvčí Jiří Matzner.
Policisté připomněli, že poslední prázdninový víkend bohužel patří k těm nejrizikovějším. „Dlouhé cesty z dovolených, návraty domů a s tím spojená únava, stres a nepozornost za volantem,“ vypočetli důvody mnohdy tragických nehod.
V Ústeckém kraji se stal srpen nejtragičtějším měsícem letošního roku - při dopravních nehodách zemřelo šest lidí, za předchozích sedm měsíců 11. Zatím nejhorší byl červen se čtyřmi úmrtími. Na jihočeských silnicích zemřelo o prázdninách sedm lidí.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.