Hrozná smrt u Tuklat: Řidiče rozdrtil mix!
Po střetu s nákladním autem u obce Tuklaty na Kolínsku zemřel řidič osobního auta. Řidič nákladního vozu utrpěl lehké zranění. Silnice I/12 je nyní v místě nehody uzavřená.
Nehoda byla oznámena po 12:30. „Řidič osobního vozidla měl podle svědka zničehonic přejet do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím nákladním autem,“ řekla mluvčí policistů Michaela Richterová. Přesné okolnosti a příčiny nehody budou zjišťovat kriminalisté. Dechová zkouška u řidiče nákladního auta alkohol neprokázala, u zemřelého bude nařízena soudní pitva.
„Jeden pacient na místě bohužel zemřel, druhého s lehčím poraněním vezeme do kolínské nemocnice,“ řekla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
Že by sebevražda???