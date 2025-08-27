Otevřené břicho, poraněná pánev: Na Pradědu se těžce zranili dva lidé
Dva lidé se v úterý odpoledne těžce zranili při sjíždění z hory Praděd v Jeseníkách. Šlo o ženu na koloběžce a cyklistu. Oba musel do nemocnice ve vážném stavu přepravit vrtulník letecké záchranné služby. Řekl to mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. V době prázdnin a teplého počasí jsou podobné výjezdy podle něj časté.
„Záchranáři vyjíždějí k nehodám na koloběžkách jak při sjíždění z Pradědu ve směru na Karlovu Studánku, tak i v Beskydech při sjíždění z Pusteven do Trojanovic. Lidé by měli být při těchto aktivitách zvlášť opatrní. A určitě by neměli jezdit bez přilby,“ uvedl Humpl. Oba zranění přilby měli.
Na Pradědu v úterý záchranáři zasahovali ve spolupráci s Horskou službou Jeseníky. „Po 14:00 se srazil cyklista s devatenáctiletou ženou, která jela z Pradědu na koloběžce. Utrpěla poranění ruky, nohy, zad a pánve. Na místě spolu s horskou službou zasahovala pozemní posádka z Vrbna pod Pradědem a ostravský vrtulník Kryštof 05,“ uvedl. Po poskytnutí první pomoci ženu vrtulník transportoval do ostravské fakultní nemocnice. Byla ve vážném, ale stabilizovaném stavu.
O dvě hodiny později se záchranářské týmy ve stejném složení setkaly u osmadvacetiletého cyklisty, který se zranil při sjezdu z Pradědu. Přivodil si otevřenou ránu břicha a poranění kyčle. „Ze srázu, kde zůstal po pádu ležet, jej museli vyprošťovat pomocí páteřního rámu. Záchranáři u muže ošetřili krvácející poranění. Poté si zraněného na Ovčárně převzali do své péče letečtí záchranáři a šetrně jej transportovali do ostravského traumatologického centra,“ uvedl Humpl.
