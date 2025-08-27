Čech (†29) zemřel při závodech na Slovensku: Srazili se 4 motorkáři

27. srpna 2025
Na závodním okruhu Slovakia Ring se při jízdě srazili čtyři motorkáři. Tři z nich utrpěli lehčí až středně těžká zranění, nejvážněji byl zasažen český jezdec, který na místě zemřel.

Na místo okamžitě vyrazil vrtulník letecké záchranné služby z Bratislavy. Lékaři i záchranáři začali s rozšířenou resuscitací, přes veškerou snahu se však mladého muže nepodařilo zachránit.

„Nejvážnější zranění utrpěl 29letý závodník z České republiky, u něhož došlo k poruše vědomí a vážným poraněním více částí těla. Navzdory maximální snaze všech zasahujících se bohužel nepodařilo obnovit základní životní funkce a mladý muž svým zraněním podlehl,“ uvedla letecká záchranná služba na Facebooku.

Událostí se zabývá také policie. „Policisté příčiny a okolnosti události prověřují v souvislosti s přečinem usmrcení,“ oznámili strážci zákona na sociálních sítích.

Rodině a blízkým zesnulého vyjádřili záchranáři upřímnou soustrast. Okruh Slovakia Ring patří k nejznámějším závodním tratím ve střední Evropě a hostí domácí i mezinárodní závody.

Video  Děsivé video: Osobák přejel do protisměru, dva motorkáři srážku nepřežili  - Policie ČR
Video se připravuje ...

