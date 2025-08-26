Obří pátrací akce: Muž zastřelil 2 policisty! Úřady varují před nebezpečím
Australská policie pátrá po ozbrojeném muži, který v úterý zastřelil dva policisty a dalšího vážně zranil v odlehlé obci Porepunkah ve státě Victoria asi 320 kilometrů severovýchodně od města Melbourne. Incident se odehrál v 10:30 místního času, když deset policistů přišlo na adresu střelce provést domovní prohlídku.
Policejní komisař státu Victoria Mike Bush uvedl, že oběťmi střelby jsou 59letý detektiv a 35letý strážník. Třetí policista byl hospitalizován. Ozbrojenému pachateli se podařilo z místa činu utéct do buše navzdory přítomnosti řady policistů. Bush muže označil za velmi nebezpečného a vzkázal místním obyvatelům, aby nevycházeli ven. Policie po pachateli pátrá na zemi i ze vzduchu, dodal komisař.
Úřady po střelbě uzavřely veřejné budovy a nedaleké letiště. Místní škola s něco málo přes 100 žáky byla několik hodin uzamčena, než děti mohly jít domů, píše agentura AP.
„Nic takového se (zde) nikdy neděje, je to skutečně otřesná situace,“ řekl BBC jeden z místních, který bydlí poblíž místa činu. V Austrálii jsou trestné činy za použití střelných zbraní neobvyklé, země má totiž jedny z vůbec nejpřísnějších zákonů o jejich držení a používání.
Obec Porepunkah má přibližně 1000 obyvatel a je známá svými vinicemi a malebnými výhledy. Je branou do horské oblasti oblíbené mezi turisty.
