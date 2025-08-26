Obrovská bolest táty Michala: Vrátil se do bytu, kde jeho Ivana utopila dcerky Belu (†2) a Melánii (†5)
Jen pomalu se vzpamatovávají obyvatelé bratislavského Ružinova z otřesné vraždy dvou malých děvčátek, sestřiček Melánie (†5) a Bely (†2). Ve vaně je utopila vlastní máma Ivana (33). Přiznala se, skončila ve vězeňské nemocnici. Táta Michal se zhroutil. Teď se zlomený muž na místo tragédie vrátil spolu s policií.
Michala na místě podporovali příbuzní, kteří nešťastného mladého muže doprovázeli. Spolu s policií a správcem budovy se na místo, kde zbytečně vyhasly životy jeho nejdražších, dvou malých dcerek, vrátil.
Podle serveru Plus JEDEN DEŇ se ve zdevastovaném bytě zdržel asi hodinu. „Vzal si tam nějaké věci a potom odešel,“ řekla jedna ze sousedek. Zlomeného muže místní tiše sledovali, vnímali jeho bolest. „Přišel o všechno, o manželku i děti, které velmi miloval,“ dodal soused.
Martinova žena Ivana je zatím stále ve vězeňské nemocnici. Policisté ji obvinili z vraždy a obecného ohrožení. Poté, co utopila dcerky, byt podpálila a odešla do kavárny ve spodním patře domu. „V bytě jsou děti,“ řekla klidně, když dorazili hasiči.
Ti už ale našli jen dvě malé holčičky, sestřičky, bez života. „Byl to hrozný pohled, běželi s těmi malými tělíčky do sanitek, dělali, co se dalo, ale marně,“ otřesou se ještě teď místní při té vzpomínce hrůzou. Ivana se pak v sanitce psychicky zhroutila a ke všemu se přiznala.
V manželství už to delší dobu skřípalo, objevily se nepotvrzené zvěsti o psychickém týrání a údajném útoku Ivany nožem na Michala. Ten se na místě zhroutil též, ošetřit ho museli v nemocnici. Ivana se chtěla po činu zabít, sílu k tomu ale nenašla. Teď o ni pečují ve špitále, Jak dlouho se bude zotavovat, je otázkou.
Žena se již v minulosti přestala stýkat se svou rodinou. Bratra neviděla roky, rodiče se o smrti svých vnuček dozvěděli z novin. Poprvé, a zároveň naposled, tak obě holčičky uvidí až na pohřbu.
