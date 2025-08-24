Parašutistku Jade (†32) opustil partner: V klidu posnídala, šla na seskok a neotevřela si padák
Policie uzavřela tragickou smrt zkušené parašutistky Jade Damarellové (†32) z britského Durhamu. Definitivně se potvrdilo, že žena spáchala sebevraždu poté, co neunesla rozchod s přítelem. Rozhodla se odejít při tom, co milovala. Při seskoku z výšky 4,5 kilometru neotevřela padák, pád neměla šanci přežít. Rodině zanechala dopis na rozloučenou.
Byla krásná, mladá, život měla před sebou. Neustála ale rozchod s přítelem Benem. Pár tvořili dlouhých osm měsíců, spojovala je společná láska k parašutismu. Muž ale vztah ukončil večer před osudovým seskokem.
Jade nechala rodině v půl třetí v noci vzkazy, ráno se vydala na letiště. Tam ji spolumajitel sportovního klubu Bryn Chaffe viděl u snídaně. Byla klidná, tichá. „To u ní nebylo nic neobvyklého,“ uvedl podle britského deníku The Sun muž.
Jenže to už měla Jade v hlavě sebevražedný plán. Deaktivovala zařízení, které v případě nebezpečí aktivuje záložní padák, nevzala si helmu s kamerou, kterou vždy nosila, a skočila z letadla ve výšce 4,5 kilometru. Žena, která měla za sebou více než 500 seskoků, neměla po dopadu na pozemek jedné z farem šanci vážná zranění a zlomeninu lebky přežít.
Policisté vše prověřili, zda se nejedná o tragickou nehodu. Teď případ definitivně uzavřeli jako sebevraždu. Rodině vyjádřili podporu členové parašutistické komunity. „Jade vášnivě milovala tento sport, přinášel jí tolik radosti,“ uvedla zničená matka, která dceru popsala jako krásnou, statečnou a mimořádnou osobnost. Smrt mladé parašutistky se všech velmi dotkla.
