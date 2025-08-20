Matka v Bratislavě utopila dcery (†5 a †2) ve vaně a zapálila byt: Pak odešla do baru
V bratislavském Ružinově měla neslyšící matka nejdříve utopit své dvě malé dcery ve vaně a následně založila požár v bytě. Policii se podle vyšetřovatelů přiznala, že čin plánovala delší dobu a důvodem byly spory s manželem.
K požáru bytu na Hrachově ulici vyjížděli hasiči krátce před 13. hodinou. Sousedka, která si všimla štiplavého kouře, přivolala pomoc. Na místě zasahovalo 25 profesionálních hasičů s devíti kusy techniky, připojili se i dobrovolníci z Ružinova. Obyvatelé domu museli být evakuováni.
Když se záchranáři dostali dovnitř, objevili dvě malé děti bez známek života. Resuscitace byla marná. „Operační středisko ZZS SR vyslalo k požáru bytu v Ružinově dvě ambulance rychlé zdravotní pomoci a dvě ambulance rychlé lékařské pomoci. Podle prvotních informací záchranáři na místě ošetřují dvě dospělé osoby. Dvě nezletilé osoby se už nepodařilo oživit,“ uvedli v prohlášení.
Policie krátce na to zadržela i matku obětí. Podle informací deníku PLUS Jeden deň se v době požáru v bytě nenacházela. Dvě dospělé osoby, jež vytáhli hasiči ze zakouřených prostor, měli být sousedé. Matka děti údajně utopila, podpálila byt, zamkla dveře a odešla do baru popíjet alkohol. Přiznala, že čin dlouhodobě plánovala kvůli neshodám s manželem. Ten se při požáru také zranil a byl převezen do nemocnice.
Podle sousedů šlo o rodinu neslyšících rodičů se dvěma malými dětmi. „Já jsem je viděla si hrávat před domem se psem. To, co se stalo je hrozné,“ popsala jedna z obyvatelek domu. „Nechápu, co se stalo. Znala jsem ty lidi, je to strašné,“ řekla v slzách další.
Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. „Hlídky Policejního sboru aktuálně provádějí potřebné úkony na místě požáru,“ sdělil slovenským médiím krajský policejní mluvčí Michal Szeiff. Dodal, že více informací policie poskytne, jakmile to situace umožní.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.