Vnikl do domu a dívku (14) znásilnil v pokojíčku?! Hocha (15) vzali do vazby.

Podle vyjádření rodinných příslušníků pachatel do domu pronikl násilím a následně dívku znásilnil v jejím pokojíčku. Při útoku jí způsobil nejen vážné psychické trauma, ale také fyzická zranění. „Škrtil ji. Má podlitiny na pažích i nohou. Nejprve jsme šli na gynekologické vyšetření, kde lékařka potvrdila, že kvůli tomuto činu přišla o panenství,“ popsala pro TV JOJ brutální jednání patnáctiletého chlapce příbuzná oběti.

Odborníci, včetně klinické psycholožky Márii Gažiové, upozorňují, že dopad takového traumatu lze přirovnat k těžkému fyzickému úrazu. „Jakoby člověka srazilo nákladní auto. Tyto zážitky bývají mimořádně závažné a bohužel mívají celoživotní následky," konstatuje. Po činu pachatel dívku kontaktoval prostřednictvím zpráv a snažil se ji přesvědčit, aby útok nenahlašovala. „V jedné ze zpráv se přiznává, že to udělal. A říká, ať to vezme na sebe, protože jinak půjde natvrdo na deset let do vězení," dodala příbuzná.

Rodina dívky si nepřeje, aby dál pokračovala ve studiu na místní základní škole. Odmítá, aby se za současných okolností vracela do místa, kde by musela čelit dalším psychickým útrapám. Škola se k celé události odmítla vyjádřit. „Paní ředitelka tvrdila, že by mohla normálně chodit do školy, jako by se nic nestalo. To rozhodně odmítáme," uzavřela příbuzná.

Policie mladistvého obvinila ze zločinu znásilnění a přečinu sexuálního násilí. V současnosti je stíhán vazebně. „Vyšetřovatel vznášel obvinění proti mladistvé osobě za trestný čin znásilnění ve spojení s přečinem sexuálního násilí. Obviněný je stíhán vazebně," informovala o průběhu vyšetřování policejní mluvčí Jana Mésarová.