Tyran ze Siřemi pracoval s dětmi! Karel N. jezdil na tábory jako vedoucí

Roky působil mezi dětmi jako vedoucí. Teď je ve vazbě kvůli sadistickému mučení ženy, kterou unesl, zavřel do sklepa a tři měsíce znásilňoval, bil, držel na řetězu a nechával hladovět. Karel N. (40) ze Siřemi na Lounsku se roky skrýval za masku přátelského a spolehlivého hospodského a táborového vedoucího. Vystupoval pod přezdívkou Karlos a na dětském táboře v Nezabudicích na Rakovnicku působil i jako hlavní organizátor, jak zjistil server Novinky.

„Znám ho skoro třicet let, od jeho dětství. Přijel k nám jako desetiletý táborník, pak dělal praktikanta, vedoucího oddílu, vedoucího na našem vodáckém táboře, a dokonce jednou nebo dvakrát dělal vedoucího celého tábora,“ řekl Novinkám provozovatel tábora.

Tábory skončily zhruba před osmi lety, přesto se do areálu dál vraceli bývalí účastníci, včetně Karla N. Jeho chování nikdy nevzbudilo podezření. Známí ho vnímali jako společenského muže, který navazoval vztahy se ženami, ale žádná si na něj prý nestěžovala.

V době věznění poslední oběti byl stále pod dohledem probační služby. V roce 2021 totiž spáchal podobný čin – jinou ženu držel v řetězech a trýznil ji celou noc. Ta naštěstí druhý den utekla. Okresní soud mu vyměřil tři roky vězení, ale krajský soud trest zmírnil na podmínku. Postup soudců nyní prověřuje ministerstvo spravedlnosti.

Kromě tábora vedl Karel N. i místní hospodu v Nezabudicích. Najal personál, pořádal akce a mezi místními měl dobrou pověst. Přes týden pracoval jako řidič kamionu, do hospody chodil o víkendech. Nikdo netušil, co se odehrává v jeho soukromí.

Vyšetřovatelé uvedli, že má sadomasochistické sklony. Vyžívá se v ponižování žen. Své oběti převlékal do psích masek a poutal v řetězech. S poslední obětí, 27letou ženou bez rodinného zázemí, se měl znát z minulosti. Na přelomu roku ji unesl z ulice, nacpal do kufru a odvezl do Siřemi. Tam ji tři měsíce věznil ve sklepě, než se jí podařilo utéct a doběhnout k sousedům.

Žena tři měsíce nikomu nechyběla: podle dostupných informací neměla rodinu a pohybovala se mezi lidmi na ulici, její zmizení nikdo nenahlásil. Policie Karla N. obvinila ze zbavení osobní svobody, znásilnění a vydírání. Ve vazbě v Litoměřicích je od února. Po medializaci případu se přihlásily další možné oběti, jejichž výpovědi policie prověřuje. Obvinění zatím rozšířeno nebylo.