Kamioňák Karel N. měl v Siřemi trýznit mladé ženy: O mučení snil a miloval BDSM praktiky?!

Mladá žena z Lounska si od loňského listopadu prošla nepředstavitelným utrpením. Před třemi měsíci ji totiž měl unést podezřelý Karel N. a za pomocí řetězů ji spoutat ve svém sklepě. Tam jí měl údajně oholit hlavu a po dobu čtvrt roku sexuálně napadat. „V souvislosti s tímto případem jsme zadrželi 40letého muže a následně jej obvinili z trestných činů zbavení osobní svobody, znásilnění a vydírání,“ potvrdil pro Blesk policejní mluvčí Kamil Marek.

Karel N. je v současnou chvíli ve vazbě. „Je to osoba, která se často pohybovala mimo území ČR, proto byl shledán důvod útěkové vazby. Nebyli vyslechnuti všichni svědci a hrozila obava, že by je mohl ovlivňovat nebo opakovat trestnou činnost, “ uvedla pro televizi CNN Prima News Kateřina Doušová, náměstkyně Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem. V případě prokázání vinny hrozí muži až 12 let za mřížemi.

V podobné situaci se však nenachází poprvé. V roce 2022 ho soud odsoudil na tři roky za spoutání, zbití a sexuální zneužití mladé dívky, kterou k sobě domů vylákal pod falešnou záminkou. Nebohou ženu navlékl do kožené masky ve tvaru psí hlavy, probíjel jí elektřinou a propích jí bradavky. Televize CNN Prima NEWS tvrdí, že s mučením první oběti měla Karlu N. pomáhat právě žena, kterou v posledních třech měsících v Siřemi brutálně trýznil.

Starostka: Má přítelkyni i dceru, normální chlap

Karel N. se před zadržením živil jako řidič kamionu a provozovatel restaurace. Dům, ve kterém mělo dojít k sadistickému mučení mladé ženy si měl pronajmout od dcer minulého majitele. „V neděli mi řekl, že má problém a hospodu neotevře. Řekla jsem mu, ať mi pak zavolá, jak to dopadlo a on říkal, že mu vezmou i telefon, tak volat nebude moct,“ řekla Blesku tamní starostka Jitka Vydrová.

Obvinění jsou podle ní pro místní šokující. „Tady jsou lidé, co ho znají od dětství, kdy sem jezdil na tábory. Byl to normální chlap, žádný agresor. Navíc má přítelkyni i dceru,“ doplnila.

Ex partnerka: Je to nemocný člověk

Jedna z mužových bývalých partnerek se pro Deník.cz pod záštitou anonymity svěřila, že si liboval v extrémních sexuálních praktikách. „Vím, že BDSM praktikoval s jinými ženami, byl takový manipulátor, dokázal je přesvědčit. I na mě to zkoušel, ale odmítla jsem,“ uvedla žena.

Případ ženy, kterou Karel N. měl přes tři měsíce mučit, ji šokoval. „Básnil o tom, že zavře nějakou ženu do sklepa a bude ji tam chodit mučit. Netušila jsem, že to opravdu udělá,“ přiznala. BDSM praktiky měl dle jejích slov muž v minulosti provozovat s několika ženami. Podle bývalé partnerky ale při nich měl často ztrácet zábrany a přehnal to. „Pak jim přinesl kytku a omluvil se. Podle mě je to nemocný člověk, měl by se léčit. Bojím se, že je schopný nakonec někoho uškrtit,“ dodala pro deník ex partnerka.